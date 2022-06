Un concejal donó su sueldo a un joven trabajador de salud correntino

Seg煤n cuenta, ingresa a trabajar a las 6 de la ma帽ana hasta las 14. Sin embargo, el bajo nivel de ingresos le lleva a realizar otras tareas fuera de las sanitarias.

La situaci贸n lleg贸 a o铆dos del ex intendente de la localidad y actual Presidente del Concejo Deliberante, Oreste “Neni” Vallejos.

“Un d铆a me fui a poner la vacuna contra el covid-19 y me enter茅 de esta situaci贸n porque me cont贸 una enfermera. Me acerqu茅 a hablar con este muchacho porque no puede ser que est茅 cobrando eso. Adem谩s es estudiante, necesita tener otros ingresos”, sostuvo.

En un acto solidario, el funcionario decidi贸 donar su sueldo como concejal y entreg贸 en mano $11.500.聽聽“Me compromet铆 a ayudar a Jacinto porque es un joven comprometido y con ganas de trabajar”, indic贸.

Sin embargo, no es la primera vez que Vallejos realiza un acto de estas caracter铆sticas. “Desde que asum铆 como concejal me compromet铆 a donar mi sueldo a instituciones o personas que lo necesiten porque es mi forma de contribuir a la comunidad”, resalt贸.

El primer sueldo del funcionario fue otorgado a la sala de salud. Pero tambi茅n apoy贸 a los equipos deportivos de la comuna, a la Polic铆a, a una de las escuelas y otras entidades.

Algunas veces con el dinero en efectivo y otras con donaciones que solicitaron como 煤tiles, pelotas y otros elementos.

Ambos explicaron, tambi茅n, que luego del acto solidario el joven habr铆a recibido algunas respuestas contradictorias por parte de sus actuales jefes.

“Me amenazaron con que me van a echar y lo cierto es que yo estoy trabajando.聽 Acompa帽o a quien me pueda ayudar porque necesito el dinero. Lo 煤nico que quiero es trabajar”, sostuvo.

El joven intentar谩 dialogar con el Ministerio de Salud de Corrientes y pedir谩 la incorporaci贸n formal en car谩cter de “ad honorem” para evitar posibles suspensiones.