Para el Gobernador Valdés “hoy lo más preocupante en Argentina es la economía”

23 junio, 2022 70

El gobernador Gustavo Valdés, se refirió a la situación económica que atraviesa el país y aseguró “hoy lo más preocupante en la Argentina sin dudas es la economía”. También descartó su presencia en el encuentro que la UCR nacional hará en Córdoba.

El gobernador Gustavo Valdés, negó su participación en el encuentro que realizará este jueves la UCR en Río Cuarto, en la previa a lo que será la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio dedicada a la temática “Agroindustria e Innovación”.

“Me voy as Ituzaingó para acompañar a la localidad en sus fiestas patronales, también vamos estar en recorrida de obras viendo, trabajando en zona así que vamos a estar yendo a Ituzaingó”, confirmó.

La economía en Argentina

En cuanto a la situación económica del país el mandatario correntino dijo “hoy tenemos un contexto tremendo en materia inflacionaria que nos está salvando de alguna manera la guerra con Ucrania, esa desgracias, nos trajo uno inconvenientes pero fundamentalmente levantó algunos commodities, que son las ventas de productos significativos en la Argentina”.

“Eso hico que levantara por las nubes los precios y nos generó un ingreso al Estado Nacional que es el que se queda con la renta de las exportaciones, le generó una caja importante y por supuesto que disfrazan que lo malo es por culpa de la guerra, si hay cosas malas no lo niego, pero realmente los recursos están entrando de manera copiosa al Gobierno Nacional, ahora si no estuviera ese contexto nosotros estaríamos en un problema aún mayor en el que estamos”, aseguró.

En este sentido declaró “lo que más me preocupa es la economía, la inflación hoy con el tema de tarifas que yo decía en su momento cuando aumentaron la Asignación Universal que era el inicio de la suba de tarifa y no me había equivocado y comenzaron a subir las tarifas”

“Ahora van a tener que subir el combustible van a tener que subir porque la realidad se impone a la ficción, nosotros no podemos cruzar un río y cuesta un 50 por ciento de lo que cuesta del otro lado y eso trae una serie de consecuencias. Hoy lo más preocupante en la Argentina sin dudas es la economía”, acotó.