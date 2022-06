Gea adelantó donde se aplicaría la extensión horaria tras el receso de invierno

23 junio, 2022 37

El secretario General de ACPD, José Gea, habló con el programa Desayuno por Radio Dos. Allí se refirió a la extensión horaria en escuelas primarias tras las vacaciones de inverno. “Se va aplicar en escuelas rurales, suburbanas y normales” indicó.

José Gea aclaró que “los sindicatos nacionales no participaron de las reuniones. Estamos expectantes para tener mayores informaciones en ese sentido”

“En la reunión con la provincia se habló que la extensión horaria se va implementar en el receso de invierno. Se va aplicar en escuelas rurales y suburbanas, normales y las escuelas que tienen extensión horaria” detalló Gea.

“Van a comenzar por los titulares de los cursos y por ultimo van a ir a los docentes suplentes donde se va hacer de esta manera. Va a ser voluntario, es lo que nos manifestó la ministra” “Se avanzaría con las docentes que están en disponibilidad” remarcó al indicar que lo fundamental son las condiciones laborales de los docentes

Gea detalló además que “No es una hora reloj, es una hora didáctica”. “Lo que no teníamos información es el monto a estipular en esta carga horaria” aseguró sobre lo que no está resuelta la cuestión salarial, “estamos expectantes” indicó.

Opinó además que hay puntos que deberían definirse antes de la implementación. “Debemos ver si esto se está por implementar, si van a cubrir el déficit en matemática y lengua” dijo y recalcó que “si no se organiza como tiene que organizarse, sobre los puntos a trabajar, sin no hay estructurados cuadernillos para que no tenga que elaborar el trabajo, por el poco tiempo que nos queda no se va a avanzar”