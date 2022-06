Para Vignolo, la elección de la UNNe “no dejó diferencias internas en el Gobierno”

23 junio, 2022 40

“Fue una elección muy reñida y una muestra de espíritu democrático que se debe destacar”, dijo el doctor Carlos Vignolo, al referirse a la elección que consagró a Omar Larroza como Rector de la UNNe. “La Universidad tiene su propia lógica, y este cambio no debe reducirse a los apoyos políticos de uno y otro”, aclaró.

El Ministro Secretario General de la Gobernación Carlos Vignolo, se refirió al problema de la falta de Gasoil y cómo afecta a la provincia. Celebró el espíritu democrático demostrado ayer en la elección del Rector de la UNNE. Además habló del desafío de cara a las elecciones del 2023 y la figura de Valdés a nivel nacional.

Respecto a la falta de Gasoil, Vignolo indicó que “Hasta la obra pública a veces se demora, esperamos que se normalice. No tenemos respuestas, no se tomaron las medidas que tenían que haberse tomado. El gobierno no ha tomado las decisiones con anticipación y hoy lo estamos pagando” lamentó

Acerca de las elecciones en la UNNE que consagraron a Larroza como nuevo rector, Vignolo opinó que “ha sido una elección muy reñida pero también hay que felicitar a la UNNE por el espíritu democrático. A través del tiempo ha logrado consolidar ese espíritu”

“Hubo respeto, cada uno se expreso con absoluta normalidad. Celebramos el comportamiento y felicitamos a quienes fueron parte” dijo el Ministro. Además remarcó que más allá de las cuestiones políticas, “La universidad tiene su propia lógica, es un triunfo del dr. Larroza el equipo que lo acompañó”

Juntos por el Cambio y Valdés

“Los liderazgos se van a definir por el voto de la gente, habrá un programa común discutido y construido este año para que todos sepamos el camino a recorrer” dijo de cara a las elecciones presidenciales del 2023.

“Hay que seguir trabajando para construir un programa común, salir de esta mediocridad que tiene preocupada a la gente que no sabe a donde ir y como ir, creo que se va difícil el año que viene” remarcó Vignolo.

“Queremos trasladar la experiencia de Corrientes a nivel nacional, que lo importante sea lo que proponemos y no los nombres” adelantó el Ministro.

Acerca de la figura de Valdés y su crecimiento a nivel nacional dijo que “Es un dirigente que viene creciendo muy fuertemente, esto hace que nos entusiasmemos. Viene posicionándose con fuerza. Es un posicionamiento muy racional y pensada, ojala que continúe en esa línea”