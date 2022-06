Los tres adolescentes acusados del crimen en Mar del Plata apuntaron a otro sospechoso

20 junio, 2022 44

Al declarar los detenidos por el asesinato de Mart铆n Mora Negretti culparon a un cuarto integrante del grupo y se declararon inocentes.

Los tres menores de edad acusados del crimen de un hombre que fue apu帽alado聽este domingo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, adonde hab铆a ido a pasar el fin de semana largo y el D铆a del Padre junto a su familia,聽se declararon inocentes聽ante el fiscal de la causa y apuntaron a un cuarto sospechoso, informaron este lunes fuentes judiciales.

Por su parte, Luis, el padre de la v铆ctima, Mart铆n Mora Negretti (30), dijo esta ma帽ana que los agresores no se encontraban alcoholizados ni drogados, por lo que聽estaban “muy conscientes” de sus actos.

Los restos de Mart铆n, quien era oriundo de Mar del Plata pero resid铆a hac铆a dos a帽os en el Gran Buenos Aires donde trabajaba para una entidad bancaria, fueron velados desde esta madrugada en la cocher铆a Rold谩n, situada en la avenida Luro 4036 de esa ciudad bonaerense.

“A mi hijo lo mataron peor que a un perro. Mi hijo sali贸 a festejar su cumplea帽os (cumpli贸 treinta el s谩bado) y volv铆a con su novia, su amigo y la novia de su amigo, y bajaron estas lacras y lo mataron a pu帽aladas”,聽indic贸 Luis en la puerta en la puerta de la sala velatoria.

“Quiero que se haga justicia y que todos estas lacras la paguen, ya se sabe que no estaban drogados ni alcoholizados, es decir, que estaban muy conscientes de lo que hicieron, no pueden salir libres. Las leyes deben de cambiar para que estas lacras no queden libres”, afirm贸 el hombre que tiene otros tres hijos que residen en Mar del Plata, al igual que su esposa.

En tanto, el fiscal Marcelo Y谩帽ez Urrutia, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil marplatense informo a T茅lam la autopsia arroj贸 que Mart铆n “muri贸 por una herida de arma blanca de gran tama帽o a la altura de la clav铆cula, que lesion贸 una arteria que va directo a los pulmones, lo que caus贸 un derrame interno, por lo que no lleg贸 a ser intervenido quir煤rgicamente”.

“Adem谩s de la herida mortal, el cuerpo presentaba otros cinco cortes m谩s”, indic贸 el fiscal, y agreg贸 que hasta el momento se secuestr贸 “solo un arma blanca, la cual est谩 siendo analizada por los peritos y, a su vez, se sigue buscando otra cuchilla o cuchillo”.

Para el fiscal,聽“todo indica que en el hecho se habr铆an utilizado m谩s elementos punzo cortantes, adem谩s del secuestrado”.

Asimismo, el instructor judicial confirm贸 que los tres adolescentes imputados, dos de 13 a帽os y el restante de 15, “no estaban alcoholizados ni bajo los efectos de estupefacientes”.

“A los tres menores se les tom贸 declaraci贸n como imputados de homicidio y homicidio en grado de tentativa (por las heridas sufridas por el amigo que acompa帽aba a Mart铆n), luego que tuvieron contacto con su defensor oficial y lo 煤nico que les puedo decir es que dieron una explicaci贸n de declaraci贸n exculpatoria y pusieron en escena a otra persona de sexo masculino que pertenec铆a al grupo de ellos”, se帽al贸 el fiscal.

Y谩帽ez Urrutia detall贸 que聽“los menores reconocen haber estado en el lugar, pero negaron haber asesinado a Negretti”聽y que luego de tomarles declaraci贸n dispuso que fueran trasladados al Centro de Admisi贸n y Derivaci贸n (CAD) y sometidos a una serie de peritajes psicol贸gicos y psiqui谩tricos.

Respecto de Bruno Valle, el amigo herido en el mismo hecho, el fiscal cont贸 que sufri贸 una lesi贸n leve y que tras ser asistido por los m茅dicos fue dado de alta.