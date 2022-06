Advíncula: desgarrador mensaje y renuncia a la selección de Perú

13 junio, 2022 81

Tras su fallo en la definición por penales, el lateral de Boca, muy golpeado, escribió unas palabras en Instagram.

Advertisements

Una imagen, muchas veces más allá de lo trillado que suena, vale más que miles de palabras. Aquí y ahora, la imagen es y fue la de Luis Advíncula tirado en el piso, mirando el césped y llorando de manera desconsolada tras fallar su penal, luego de que su compañero Valera errara otro más y después de que Perú se quedara afuera del Mundial Qatar 2022. Muy golpeado, el lateral de Boca escribió un mensaje contundente, haciéndose responsable de lo sucedido y renunciando a la selección de su país . Duras palabras.

EL MENSAJE

El mensaje de Advíncula. El mensaje de Advíncula.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo PERÚ, soy el ÚNICO responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy asta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, expresó el marcador de punta a través de Instagram. Desconsolado.