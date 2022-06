Carlitos Tevéz contó que dio todo por su familia: “Compré 14 casas para ellos y quedé sin…”

9 junio, 2022 41

El Apache explicó por qué decidió donar esas propiedades a sus padres, tíos y primos.

Advertisements

El ex delantero e ídolo de Boca Juniors Carlos Tevez participó de Animales Sueltos, donde en un mano a mano con Alejandro Fantino recorrió su vida personal y su carrera como futbolista. Y fue en ese contexto que hizo una sorprendente confesión: compró 14 propiedades para regalar.

Si hay algo que Carlos Tévez no perdió con la fama y el dinero es la humildad que lo caracteriza. Querido por los hinchas del club Xeneize y con miras a apostar a una nueva faceta profesional como DT, el Apache contó que resignó gran parte de su dinero a fin de ayudar a su familia y explicó por qué.

“Me fui de Boca sin un peso y Corinthians paga 19 o 20 millones. Mi cabeza siempre fue de ver que nosotros nunca teníamos la oportunidad de lograr algo. Entonces dije, la próxima generación de los Tévez tiene que ser mejor y tener más posibilidades para poder salir”, comenzó.

En diálogo con Fantino, Carlitos continuó: “Yo veía a los hermanos de mi viejo, los encontrábamos drogados tirados en el suelo y mi viejo me decía: ¿Vos querés terminar así? Entonces estudiá y rompete el culo. No llegues tarde. Si te comprometés con algo, lo cumplís. Y nunca me dejó faltar a un entrenamiento”.

“Por eso, cuando hablamos de valores o que las próximas generaciones tengan oportunidades. Cuando me fui a Corrinthians empecé a ganar buena plata y con lo primero que me entró fue que compré las 14 casas para mi familia. Le dije a mi papá qué era lo que tenía y que le compre a mis tíos, abuelos…”, confesó Tévez.

Y así, sin más, en ese hermoso gesto de amor, Carlitos dio todo lo que tenía para ayudar a sus seres queridos. “Sentí que les cambiaba la vida a ellos. Yo me quedé en cero en la cuenta pero confiaba en mí. Haciendo estas cosas de bien te viene el doble o el triple. Lo di con el corazón, proyecté”, manifestó el ex futbolista.

“No di lo que me sobraba, en ese tiempo di todo. Si me lastimaba no podía jugar más, pero no me importaba. Nacimos sin nada y nos vamos a ir sin nada”, remató el Apache.

Fuente: Paparazzi