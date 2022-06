DOLOR Y BRONCA Conmovedora historia en Corrientes: “Seño… Martín faltó porque no tiene abrigo y hace mucho frío”

2 junio, 2022 62

Mónica es mamá de Martín, un nene de 13 años que no pudo ir a la escuela en Corrientes porque no tiene abrigo. Habló con Radio Dos, y contó la cruda historia: “él quiso ir… pero hacía mucho frío y se tuvo que quedar”. Una docente, que difundió la historia, admitió: “hay muchas historias similares”. La escuela en cuestión es la Escuela N°375 del barrio Río Paraná.

Mónica, mamá de Martín Fernández, contó: “yo cobro la asignación, y no me alcana, prefiero darle de comer, y por eso no tiene abrigo para ir a la escuela, él tiene 13 años, vivimos en el barrio Río Paraná”. y agregó: “tenía una hermana que falleció de cáncer este año, tenía 28 años”.

A su vez, Mónica, describió: “la semana pasada no fue porque estaba enfermo, y esta semana me dijo que tenía mucho frío y no fue, hoy sí se fue, le puse dos saquitos, y un buzo y se fue porque no quería faltar más”.

“Me siento mal, no podemos conseguir más plata, yo tengo que elegir entre comer o vestirle, prefiero comprar carne, fruta y verduras antes que darle de comer” remarcó.

Y señaló: “yo trabajo en un comedor de la CCC, los miércoles y viernes, pero otro trabajo no tengo”.

Viviana Shpoliansky, docente de la Escuela N°375 Santa Catalina del barrio Rio Paraná, comentó: “trabajo hace 28 años en la escuela, Martín fue mi alumno de tercer grado, en esa isma situación están muchos otros chicos, porque no tienen abrigo ni calzado”.

Además, indicó: “tenemos una matrícula de casi 400 chicos de primer a sexto grado”.

Al mismo tiempo, la docente afirmó: “años anteriores ya hicimos la campaña con nuestros niños, yo trabajo en la Escuela Regional y muchos colegas colaboran para que traiga a los chicos abrigos para ellos”.

“Es masivo el ausentismo escolar que tenemos en estos días de mucho frío, son chicos del barrio Río Paraná y La Tosquera” destacó.

En ese mismo sentido, Viviana, enfatizó: “me da mucha impotencia, bronca, mucha pena por esta situación, a pesar de que siempre tenemos nuestros angelitos que nos ayudan y nos traen ropa para los chicos”

Y detalló: “ellos tienen de 10 a 16 años aproximadamente, necesitamos camperas, calzados desde un talle 25 hasta un 42, abrigos, para niños y niñas, medias, gorros”.

Por último, la docente mencionó: “la escuela está ubicada en el barrio Río Paraná, en la calle Alta Gracia al fondo, si no pueden venir hasta acá, se pueden comunicar conmigo al 3794- 700596 y podemos coordinar para ir a buscar”.