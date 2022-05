Gustavo Valdés: “Nación no nos invitó a la actividad del Presidente en Yacyretá”

30 mayo, 2022 62

El gobernador Gustavo Valdés confirmó a Radio Dos que no recibió invitación formal alguna para participar de la actividad que Alberto Fernández y Mario Abdo Benítez (presidentes de Argentina y Paraguay) cumplen en zona de Yacyretá. “Lo importante es que se habilite el paso. Esperemos que no le vendan ‘pescado podrido’ al Presidente por el capricho de uno o dos funcionarios”, expresó.

“El Gobierno Nacional no nos invitó a participar, por lo menos al Gobierno de la Provincia. Ni siquiera al recorrido de obra. Sé que han invitado a los intendentes de otro signo político, por algo no nos habrán invitado”, sostuvo Gustavo Valdés en contacto con la prensa. Valdés manifestó además: “ojalá puedan habilitar el paso internacional de Ayolas. Eso es lo más importante. Esperemos que no le vendan ‘pescado podrido’ al Presidente. Y que esto es solo el capricho de dos o tres funcionarios locales”.

El Gobernador insistió que Ayolas-Ituzaingó “es un paso fundamental para los correntinos, nos unen con el hermano pueblo de Paraguay. Es una obra importante, necesitamos que se abra el paso, que está perfectamente habilitado. Las autoridades del Paraguay dicen que está todo listo para habilitarlo”.

Segundo puente

Resopecto al segundo puente, el gobernador Valdés dijo que “el proyecto está, lo único que falta es la plata, necesitamos que haya equivalencia, sino siempre se invierte más en otras provincias y no en Corrientes”.

“Si el proyecto llega a salir como está, Chaco va a tener un montón de obras completas y Corrientes no. Nosotros queremos la obra completa”, expresó.

Convención de la UCR

Sobre lo que dejó la reciente convención nacional de la UCR, Valdés contó; “hay que comenzar a trabajar para que el radicalismo tenga una alternativa de candidato a presidente de la Nación”.

Lanzamiento del Challenguer de Tenis

Gustavo Valdés participó hoy del lanzamiento formal del torneo Challenguer de Tenis en el Corrientes Tennis Club, y expuso al respecto: “para la provincia de Corrientes este torneo es fundamental por los premios, los puntos que le permiten a los distintos tenistas posicionarse en el ranking, va a ser vidriera grande y vamos a hacer todo el esfuerzo para apuntalar torneos de esta magnitud”. A su vez, de la situación de Mandiyú, el primer mandatario expresó: “Mandiyú tiene que resolver su situación institucional, como club, somos respetuosos de la ley, pero tiene muchas dificultades Mandiyú”.

No fue invitado

El área de Ceremonial y Protocolo de la Casa de Gobierno de Corrientes confirmó que el gobernador Valdés no fue invitado a participar de la actividad oficial en Yacyretá. Tampoco recibió el aviso formal el Intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés. Si bien son claras y definidas las posiciones políticas de Nación y Provincia, llama la atención que el mandatario provincial no haya recibido la invitación formal, cuestión de mero protocolo que se estima debería cumplirse.