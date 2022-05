Valdés, sobre Ayolas – Ituzaingó: “Son decisiones políticas de funcionarios miopes de la Argentina”

18 mayo, 2022 63

El Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés considera que es una torpeza por parte de algunos funcionarios de la EBY Argentina, el no permitir que se habilite el paso fronterizo Ayolas – Ituzaingó. Aseguró que es “una decisión miope de funcionarios de la Argentina”.

“Hicimos un enorme esfuerzo con autoridades paraguayas para que se habilite ese paso. Las autoridades de la EBY del lado argentino tomaron una decisión de la cual nosotros no estamos de acuerdo, queremos abrir el paso fronterizo entre Ituzaingó y Ayolas” manifestó el primer mandatario provincial. “Lamentablemente lo tenemos cerrado por una decisión unilateral, sin ser consultado el pueblo de Ituzaingó ni el Gobierno de la provincia de Corrientes”

Las autoridades de la EBY del lado argentino tomaron una decisión de la cual nosotros no estamos de acuerdo

“Las condiciones están dadas para que sigamos teniendo una comunicación fraterna de Corrientes con Ayolas a través de este paso que es tan necesario poder hacerlo” remarcó. Peleamos durante años para poder abrazarnos fraternalmente para que hoy unilateralmente se tome una medida caprichosa como la que tomó parte de la EBY” agregó.

Son decisiones políticas de funcionarios miopes del lado argentino

“Como pueblos tenemos que seguir pidiendo, no tenemos que bajar los brazos porque o si no se va consolidar esta decisión que algunos dicen que esperar que termine la obra del brazo Aña Cuá, cuando esta alrededor de 20 kilómetros aguas arriba que no tiene incidencia respecto al cruce fronterizo” explicó Valdés en dialogo con un medio paraguayo.