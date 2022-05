Frank Kudelka dejó de ser el técnico de Huracán

17 mayo, 2022 29

El DT se despidió del plantel y presentó su renuncia ante la dirigencia. Días antes, había acordado su continuidad.

Sorpresa en Huracán. Pese a que hace unos días se había resuelto su continuidad, Frank Darío Kudelka se despidió del plantel y presentó su renuncia como entrenador de la institución. Fueron unos días de muchos rumores y especulaciones en el Globo tras la dolorosa eliminación en fase de regular de la Copa Liga Profesional. Todo terminó con el portazo del DT.

Si bien el andar de Huracán había sido muy irregular en el certamen, el haber quedado afuera luego de que los resultados ajenos lo favorecieran por haber caído ante Independiente dejando una pálida imagen, generó revuelo. Desde la dirigencia incluso habían reconocido que era momento de hacer una “evaluación” del proyecto Kudelka, que inició su segunda etapa en el club en marzo del 2021. Sin embargo, luego de una reunión entre el entrenador y la cúpula dirigencial quemera, se había resuelto continuar por la misma línea y no interrumpir el vínculo que se extiende hasta diciembre con FDK.

Pero todo cambió. Este lunes, Kudelka sorprendió a varios y presentó su renuncia. Resistido por muchos hinchas, afrontó algunos roces con sus dirigidos, más seis partidos perdidos de 14 en esta Copa Liga Profesional fueron desgastando su ciclo, que hoy terminó con el portazo.

Por qué se fue Kudelka de Huracán

Previo al duelo ante Aldosivi, hubo un cortocircuito entre la dirigencia y los jugadores de Huracán por la demora en un pago, conflicto que se arrastraba desde abril y por el que la cúpula les había pedido tiempo. Antes de jugar contra Independiente hubo una nueva reunión entre el plantel y la dirigencia, donde apuntaban a aumentar el premio por clasificar a cuartos de la Copa LPF.

La discusión llegó a un punto en el que los referentes plantearon la posibilidad de no concentrar para el duelo ante el Rojo en la última fecha, donde se jugaban la clasificación. Hubo un fuerte enfrentamiento que significó un punto de quiebre en la institución y no pasó lejos de Kudelka: entendió que en una semana tan importante, con la posibilidad que tenía Huracán de avanzar a cuartos, no podían estar pensando en otra cosa que no fuera lo deportivo. Este lunes, luego de una desgastada relación, terminó por dar un paso al costado. Acompañado por Gustavo Mendelovich, vicepresidente del Globo, este mismo día dará una conferencia de prensa en el Ducó.

Qué se le viene a Huracán: Copa Argentina y a esperar el siguiente torneo