Descartaron una nueva cuarentena ante la suba de contagios de Covid-19

Los contagios de Covid-19 aumentaron un 92,6% en apenas una semana. No ser谩 necesaria una nueva cuarentena gracias al 茅xito de la campa帽a de vacunaci贸n.

La ministra de Salud de la Naci贸n, Carla Vizzotti, descart贸 la posibilidad de instaurar una nueva cuarentena ante una posible 鈥渘ueva ola鈥 de coronavirus Covid-19 en el pa铆s. As铆 lo expres贸 ante la suba de casos, que en el 煤ltimo informe semanal mostr贸 una casi duplicaci贸n de contagios en el pa铆s con respecto a la semana anterior, cuando se pas贸 de 17.646 casos a 33.989. En la primera semana de mayo se hab铆an registrado 11.443 contagios en todo el pa铆s y en la 煤ltima semana de abril hab铆an sido 8.387 los casos reportados.

Sin embargo ante el fuerte aumento de casos de Covid-19 Vizzotti explic贸 por Radio 10, que 鈥渆ste virus no se puede eliminar y mucho menos erradicar, porque la enfermedad no nos da inmunidad de por vida y la vacuna requiere refuerzos鈥.

De esa manera sostuvo que 鈥渘o hay ninguna posibilidad de que no haya Covid-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad鈥.

Por eso ante el avance de los contagios asegur贸 que 鈥渘o hay posibilidad de nuevos cierres鈥 por lo cual el Gobierno tampoco est谩 planificando alg煤n tipo de restricciones.

El aumento de contagios se est谩 produciendo en todo el pa铆s y para la ministra, por el alto nivel de vacunaci贸n no habr铆a que volver a situaciones de confinamiento como las que se vivieron en 2020 y 2021.

鈥淟a estrategia de la mayor铆a de pa铆ses del mundo, entre ellos la Argentina, es vacunar para que no haya hospitalizaciones y muertes, adem谩s de sostener los cuidados, pero no volver a los confinamientos鈥, insisti贸 Vizzotti y agreg贸 que 鈥渢enemos seguridad que haber fortalecido el sistema de salud y habiendo vacunado no tenemos riesgos en la atenci贸n鈥.

La 煤ltima semana se reportaron 47 muertes, en este caso un n煤mero menor al de la anterior en la cual fallecieron 76 personas.

Otro dato es que los internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI), se mantiene en un n煤mero estable con 41,2% de ocupaci贸n con un leve aumento a 300 casos .