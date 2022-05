“Esperaba la salida en los jardines para ver si veía su carita”: Dramático relato de una madre que busca a su hija hace 29 años en Corrientes

13 mayo, 2022 32

Desde el Gobierno de Corrientes la asisten como víctima de trata, por sufrir el robo y posterior venta de su bebé hace 29 años. Desde el organismo, realizaron presentaciones ante la Fiscalía Federal. “”Me paraba frente a los jardines de infantes y esperaba que salgan para ver si veía su carita”, dijo Alicia, en diálogo exclusivo con Radio Dos.

La víctima vivía en el interior de la provincia de Corrientes, en 1992 quedó embarazada, con sólo 16 años. Su padre, muy enojado por esta situación, la entregó a una señora que residía en la Capital correntina, para que se “encargue de ocultar este problema”.Esta señora la mantenía en cautiverio, encerrada con llave en una habitación, obligándola a cumplir con tareas físicas forzosas y de limpieza de la casa.

Alicia Enríquez, contó en exclusiva a Radio Dos: “mi hija tendría 29 años en este momento, yo tenía 16 años cuando quedé embarazada, antes cuando quedabas embarazada de tan joven era una deshonra para tu familia, y por eso mi papá me entregó a María Hilda Sosa o Marilyn Sosa, es conocida en Santa Rosa, y con ella me fui a vivir a Capital”.

A su vez, Alicia relató: “la mujer me lleva a su casa de empleada, sin sueldo ni nada, yo estaba en el secundario y seguí un mes más en Capital, vivía en 25 de mayo casi Catamarca, frente a un colegio donde iba, dejé de ir cuando creció mi panza, y después se mudaron de este lugar”.

Asimismo, la mujer describió: “en 1992, fue todo esto, yo estaba embarazada y era empleada, niñera, esclava, todo hacía yo, después nos mudamos al barrio Nuevo, cerca del Laguna Seca, no salía, no tenía comunicación con nadie, ni con mi familia, atendía a los 4 hijos de ella”.

Al mismo tiempo, comentó: “todo mi embarazo estuve con ellos, hasta Navidad de 1992, cuando ellos me dejaron sola porque ellos se fueron a pasar las fiestas a Santa Rosa, luego vuelven, y un 25 de enero me llevan al Sanatorio Modelo, y ahí di a luz, no sabía si era nene o nena todavía”.

Y recordó: “en la semana mi papá se fue a firmar el alta, para que pueda salir, y sé que le anotaron como María Inés, pero no sé el apellido, yo le quería poner Katerine Marlen, al salir de la clínica la señora me dice que la lleva a vacunar a mi hija y que yo vaya a la casa, desde ese día no supe más nada de mi hija”.