Hepatitis: Salud insta a estar atentos a síntomas compatibles

10 mayo, 2022 19

El titular de la cartera sanitaria recomendó tener completo el calendario de vacunación en los niños y asistir a la consulta médica ante la presencia de fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia. Corrientes aún no registra casos.

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, habló sobre los casos de Hepatitis de origen desconocido que se registran a nivel mundial en la población pediátrica. En este sentido, llamó a la sociedad a estar atentos ante síntomas y recurrir a la consulta médica de forma precoz y a completar el calendario regular de vacunación.

“Es una preocupación mundial porque es una patología sobre todo de origen desconocido y con una evolución grave. Se está estudiando y difundiendo esta enfermedad para que ante síntomas, se asista de forma precoz a la consulta médica”, dijo el ministro Ricardo Cardozo.

Lo importante es que los investigadores nos puedan dar respuesta respecto a la etiología de esta enfermedad”, agregó y remarcó: “Es importante tener completo el esquema de vacunación de calendario, principalmente en los niños”.

La cartera sanitaria nacional informó que se han registrado ocho casos sospechosos en el país que se encuentran bajo estudio e investigación epidemiológica por parte de las jurisdicciones y aún no han sido clasificados como Hepatitis graves de origen desconocido.

El comunicado detalla que se trata de casos aislados y sin conexión alguna entre sí, al mismo tiempo que se enfatiza que no se trata de un brote sino de una situación que no escapa a lo que se notifica en forma habitual, ya que todos los años se registran casos con cuadros similares de hepatitis agudas graves sin diagnóstico.

En este contexto, desde el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección General de Epidemiología se recomienda a la población controlar y completar los esquemas del Calendario Nacional de Vacunación para cada edad, realizar higiene frecuente de manos, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirse al toser o estornudar y evitar tocarse ojos, nariz y boca.

Ante la presencia en menores de 16 años de síntomas compatibles con los de la Hepatitis (fiebre, fatiga, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces blancas, dolor articular e ictericia) se aconseja consultar al médico.

Por su parte, a los equipos de salud encargados de atender a la población pediátrica se recomienda sospechar hepatitis aguda de origen desconocido en aquellos casos con clínica compatible de hepatitis con pruebas negativas para Hepatitis virales (A, B, C, D y E). Se recomienda incluir en el estudio de estos pacientes la detección de adenovirus.

Hepatitis significa inflamación del hígado que puede ser de causa infecciosa, tóxica o autoinmune. En la mayoría de los casos, la hepatitis es provocada por un virus. Las hepatitis virales son causadas más frecuentemente por los virus de hepatitis A, B y C. El test para las hepatitis B y C permite iniciar un tratamiento oportuno y minimizar la transmisión. Las hepatitis A y B son prevenibles a través de vacunas. Los tratamientos para la hepatitis B crónica y la hepatitis C, son seguros y altamente efectivos.