“Nunca hay que bajar los brazos”: Habló Abigail, la correntina que recibió un trasplante de médula

6 mayo, 2022 40

La joven correntina de 16 años, que a fines de marzo fue trasplantada de médula, tras ser diagnosticada de leucemia, hoy se recupera en Buenos Aires, y continua con controles diarios. “Si ya están en el baile hay que bailar, no hay que bajar los brazos, hay que decir que la enfermedad no me va a ganar” destacó Abigail. “Quiero agradecer a la gente, que nos acompaña y nos da fuerzas siempre”, afirmó.

Dionisia Bravo Niella, madre de Abigail, expresó a Radio Dos: “estamos todos bien gracias a Dios, estamos en Buenos Aires, siguiendo con la recuperación, el laboratorio del martes pasado salió todo bien, están subiendo sus glóbulos rojos, blancos, plaquetas, y la semana que viene le hacen otro estudio”.

A su vez, la madre comentó: “ella está bien, por ahí está con poco apetito y poca fuerza, pero es por todo lo que pasó, es normal que se sienta así”.

Asimismo, sobre cómo están atravesando esta etapa, Dionisia, afirmó a Radio Dos: “muy feliz porque Dios le da una segunda oportunidad a mi hija, y porque soy yo la que le dio el trasplante”. Al mismo tiempo, la madre mencionó: “es un tratamiento largo, complejo y estamos los cuatro juntos para darnos fuerzas”.

estamos los cuatro juntos para darnos fuerzas

En ese mismo sentido, la mamá de Abigail, dijo a Radio Dos: “el médico nos dijo que tenemos para rato acá, de apoco, le siguen haciendo estudios para que la médula no le rechace”. Y describió: “ella tiene que cuidarse mucho, no puede ir en colectivo, solo en taxi, siempre acompañada, ella está bien, pero extraña el Paso, el pueblo, sus amigas”.

“Hay que encomendarse a Dios, tener fe, mucha fuerza, encomendarse a él, desde el primer día confié en Dios, y apoyarse en la familia, y gracias a la gente que nos acompaña todos los días y nos da fuerzas” remarcó. Por su parte Abigail, habló también con Radio Dos, y contó: “estoy un poco cansada, extraño mucho el Paso, son muchos meses lejos, extraño la playa, las salidas al anfiteatro”.

quiero retomar la escuela, quiero estudiar

Al pedir un mensaje para las personas que atraviesan por lo que ella pasó, la joven enfatizo: “si ya están en el baile hay que bailar, no hay que bajar los brazos, es mejor aceptar, no rendirse, decir que la enfermedad no me va a ganar”. Asimismo, de lo que quiere hacer cuando regrese al ‘Paso dijo: “quiero retomar la escuela, quiero estudiar”.

A su vez, de cómo pasa sus días en Buenos Aires, describió: “miro las noticas, miro series o películas, para pasar los días”. “Quiero agradecer a la gente, que nos acompaña y nos da fuerzas siempre”, cerró la joven correntina