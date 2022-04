“Un milagro”: Policía correntino salvó la vida de una nena realizando RCP en plena calle

27 abril, 2022 51

Víctor Ramírez, Cabo primero de la Comisaría 23, del barrio Santa Catalina, auxilió a una pequeña de 3 años, que no podía respirar, en la entrada de su casa. Luego con una oficial que pasó por el lugar, la trasladaron hasta el Pediátrico. “A la tarde preguntamos por la nena y nos dijeron que no está muy bien, pero seguirá internada”, dijo.

“La señora es mamá soltera, es de Ituzaingó y está sola acá; tiene cuatro hijos, y necesita ayuda de mercaderías, ropas, o lo que podemos”, describió.

El Cabo primero Víctor Ramírez, contó: “ayer entraba de guardia ayer a las 8 de la mañana, me fui por calle Guayquiraró y casi llegando a Neruda veo a una señora pidiendo auxilio, detengo mi marcha y escucho que me dice que su bebé no podía respirar. Por lo que le hago RCP, y al rato la criatura vuelve a respirar”.

A su vez, el efectivo comentó: “después le digo a una vecina que llamé al 911, que p0onga en lata voz para poder identificarme como policía y pedí que manden un móvil, y justo pasó una oficial, le pedí si podíamos ir en su auto hasta el hospital”.

Asimismo, el agente de policía, describió: “pedí al 911 que manden un móvil para poder ir más rápido, en la terminal nos encontramos con un móvil que fue haciendo guardia con la serena, al lado nuestro, y llegamos rápido al Pediátrico”.

“Estamos capacitados para salvar vidas o hacer reanimación, no solo para proteger o brindar seguridad”, afirmó el efectivo.