Tras el tractorazo, el Gobierno buscó bajar la tensión y se cuidó de no repetir las consignas contra el campo

24 abril, 2022 45

En la Casa Rosada caracterizaron que la movilización hacia Plaza de Mayo se trató de una manifestación partidaria de Juntos por el Cambio

Advertisements

El “tractorazo” que congregó este sábado a miles de personas en Plaza de Mayo volvió a visibilizar la capacidad de movilización de los sectores agropecuarios. Aglutinó, una vez más, a un variopinto rejunte de dirigentes de Juntos por el Cambio y referentes libertarios, que coincidieron en las calles para apoyar la agenda rural y los reclamos sectoriales. Pero faltaron los actores institucionales de las entidades rurales. En la Casa Rosada, ese rasgo apareció como un flanco desde dónde golpear.

El Gobierno minimizó los alcances de la movilización y le dio un matiz partidario. “Lo que quedó claro es que fue una marcha de los sectores del campo que apoyan políticamente al PRO . De los dirigentes del campo, solo estuvo el ex ministro del PRO, Miguel Ángel Etchevehere y no adhirió la Mesa de Enlace. Eran todos opositores”, sostuvo a Infobae un alto funcionario de Casa Rosada y de diálogo permanente con Alberto Fernández

En el Gobierno confiaban en que los convocantes de la movilización hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires no representaban orgánicamente a las entidades oficiales del campo. De la tarea de contener a la Mesa de Enlace, integrada por la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, la Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), está a cargo el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez. En las horas previas a la movilización, Domínguez subrayó y juró que el proyecto de impuesto de “ganancias inesperadas”, que busca gravar a las empresas que tengan rendimientos netos superiores los 1.000 millones de pesos, no impactará sobre los productores directos. Ya lo había aclarado antes, el ministro de Economía, Martín Guzmán.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, esbozó la línea oficial cuando promediaba la tarde del sábado. Evitó confrontar con el campo y eligió como adversario a la oposición . “La movilización organizada alrededor de una caravana de tractores protestó contra un proyecto de ley que aún no conocen y que no los involucra, ya que no hay productores que hayan facturado más de mil millones de pesos el último año”, señaló a través de un hilo de tuits.

Cerruti acusó a la dirigencia de Juntos por el Cambio de “no contribuir a la convivencia democrática” y de encabezar una protesta que esbozaba, en su “documento final”, una caracterización del “Gobierno legítimamente elegido por el pueblo como ‘vándalos y usurpadores’ y a los gobernadores como ‘indigna alianza de vasallaje feudal’”. Así, la portavoz hizo referencia a la confrontativa proclama leída durante el #23A, que contenía pasajes críticos sobre la “receta del socialismo y el estatismo” y planteos contra el Gobierno por “no pensar un país con menos impuestos” y que “se gaste menos”.