El horror que vivió una niña en impactante relato de su madre: “Mami, mi papá me violó”

Cristina Cabrera es mamá de una nena de 14 años que fue violada por su propio padre. La mujer brindó un dramático testimonio a Radio Dos, en el programa Desayuno. Cristina, oriunda de Lomas de Vallejos, espera que apresen al acusado que continúa prófugo. La niña sufre las consecuencias del ataque.

Cristina es de Lomas de Vallejos, y le relató a Radio Dos como se enteró que su hija fue violada por su padre. “Ella vivía con su padre en Capital, donde estudiaba. Vivía con la nueva pareja de él pero tras la separación con esa mujer, se fue a vivir solo con mi hija” relató.

“Tenían una sola cama, razón por la cual debían dormir juntos. Según me contó mi hija, un día – tipo 7 y media de la mañana- él le corre el short a un costado y ahí abusa de ella, Mi hija entra un estado de shock y queda helada. Habrá pensado que si se movía el iba pegarle o maltarle. Tras este momento ella va al baño y se da cuenta que fue dañada, vió sangre y entró en un estado de nervios”, relató.

“A la primera que le cuenta lo sucedido fue a amiga intima. Ella le recomendó que me cuente a mí, porque ‘esto no puede quedar así’”, dijo la consternada mujer. La niña regresó ese mismo día a Lomas de Vallejos, donde vive su madre.

Le contó la traumática situación que le tocó vivir. “Llegó pálida y ojerosa. No dijo nada porque había gente en la casa, pero fue a su habitación y por whatshapp me dijo ‘mami, mi papá me tocó, me violó’”, precisó con crudeza.

Junto a su abogado se dirigieron a la División de Delitos contra la integridad sexual de la Policía donde realizaron la Denuncia. El acusado que sería trabajador de la fabrica Tipoití y vivía en el barrio Madariaga. Hoy continúa prófugo de la Justicia.

Cristina adelantó que si no logran dar con el paradero del acusado, el lunes realizarán una manifestación por la calles de la ciudad Capital.