Causa Municipalidad: Según el fiscal, 56 personas no cobraban dinero que figuraba en planillas

19 abril, 2022 80

La Fiscalía de Instrucción entrevistó a 56 personas que confirmaron que sus firmas en planillas de trabajo eran falsas y que no cobraron ningún plan. El Intendente sostiene que esas pruebas no son reales y habla de maniobras políticas.

La Justicia correntina dictó el procesamiento y prisión preventiva de Diego Caram, intendente de la ciudad de Mercedes. La causa engloba un supuesto caso de peculado en el que el equipo municipal habría malversado fondos a través de planes sociales truchos.

El fiscal Adrián Casarrubia confirmó a El Litoral que declararon 56 personas, mientras Caram sostiene que apelarán y denunció persecución política.

La jueza Margarita López Rivadeneira confirmó la semana pasada el procesamiento y prisión preventiva del intendente peronista por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravado y sustracción de documentos públicos”.

Diego Caram explicó a El Litoral que tanto él como los demás implicados apelarán la decisión, ya que sostiene que los documentos que lo apuntarían por los planes truchos serían falsos. El fiscal que investigó aseguró que habría en juego $5 millones en peculado y que hay documentos digitales que avalan su veracidad.

“Esas personas declararon que no eran sus firmas, que no eran empleados municipales y que no cobraron un peso”, comentó.

Los funcionarios municipales están procesados también por delito de sustracción documental. “Cuando nosotros realizamos los allanamientos y buscamos los planes de trabajo de esos meses (planillas donde las personas vuelcan sus firmas) no los encontramos. Ellos sustrajeron los originales, alguno de ellos se lo llevó a su casa. Hicimos allanamientos y no pudimos hacernos de la documentación original”, confirmó.

“Entonces le dimos entidad a una fotocopia que Cemborain consiguió de personas de adentro de la Municipalidad”, agregó.

Es ese el factor clave para comprender la apelación que hará el intendente Caram ya que para él esos documentos no tienen autenticidad. Casarrubia sostiene que: “Estas planillas de planes sociales quisieron ser cuestionadas en la investigación, pero se acreditó que fueron válidas. La jueza entendió que eran suficientes para procesar. Además había otras pruebas: se hizo pericias en elementos informáticos donde se acreditó que ellos utilizaban planillas digitales. Estaban en un pendrive y una netbook de una de las imputadas. Todas esas planillas estaban digitalizadas en sistemas informáticos de ellos y con eso logré convencer a la jueza”.