Le preguntó a su abuela cómo estaba y ella le contestó con un exabrupto que la descolocó: “Siempre bien”

El usuario de Twitter @youngmirko_ compartió el chat con su abuela en el que mostró la sorprendente contestación de la mujer a su pregunta, que no tardó en viralizarse.

Un usuario de Twitter compartió la inesperada conversación que tuvo con su abuela luego de preguntarle cómo estaba. En primer lugar, el chico comienza: “Hola abue. ¿Cómo estás?”. En este sentido, la señora le responde: “Yo siempre bien. Aunque me rodean estúpidos”. Rápidamente la contestación se volvió viral, llegó a más de 130 mil “me gusta” y recibió muchísimas respuestas.

Algunos usuarios de la red social se sumaron en enviar sus propias conversaciones con sus abuelos. “Hola abu. Te dejé algo y me fui. Estaba apurada, perdón”, le dijo una chica a su abuelo a lo que él le respondió: “Siempre estás apurada. Por lo menos hablá porque corrés el riesgo de que te confunda con un intruso y te pegue un tiro. No estoy exagerando, si me escuchás hablando decí ‘hola’ o algo que defina que sos vos. ¿Es tan difícil?”.