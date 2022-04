Otra mujer con una criatura víctima de motochorros en Corrientes

6 abril, 2022 0

Días atrás contamos la historia de Dalila, quien iba con su sobrino en moto y fue atacada por delincuentes. Ahora salió a luz una historia similar: Triana Romero iba con su pequeño hijo de dos años cuando dos motochorros intentaron asaltarla. Ocurrió por calle Cuba, en zona del barrio Quintana, a las 2 de la tarde.

La fotografía la sacó la misma Triana desde su moto al evitar el robo, y cuando todavía los ladrones no escapaban del lugar y la seguían observando con intenciones de volver a intentar atacarla.

La misma modalidad

“Yo no tenía nada de valor para que me puedan robar y como eran las dos de la tarde y estaba lleno de gente no pensé que me querían robar” conto Triana a Radio Dos sobre el momento violento y de mucho miedo que vivió. Detalló que venía desde el barrio Pirayuí acompañada de su hijo de dos años.

“Los delincuentes aprovechan que andamos con niños”

“Me venían siguiendo y en determinado momento me cerraron con su moto y me agarran del buzo. Yo alcanzó a gritar y por eso ellos huyen” detalló.

“Yo pensé que la gente iba a hacer algo, ni siquiera se acercaron a preguntar” se lamentó Triana que afortunadamente solo pasó del susto. Es un alerta ya que es la metodología que ya utilizaron para robar y en la que dejaron inconsciente la semana pasada a Dalila Alarcón.