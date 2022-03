Julián Dindart, el primero en animarse: Pidió internas en la UCR Mercedes

29 marzo, 2022 62

Tras quedar tercero el año pasado en las elecciones municipales con Mariel Meza como candidata (actual presidente del Comité local), Julián Dindart se animó a pedir internas.

“Convocaron a una reunión, yo fui de frente y dije lo que pienso”, manifestó Julián Dindart quien pidió ir a internas para elegir las nuevas autoridades.

El ex diputado nacional y ministro de Salud de Provincia fue tajante ante las autoridades del Comité que esperaban no tener grandes movimientos en la noche del lunes: “Hay que reconocer errores, dar un paso al costado los que deben dar y no ofenderse, indicó esta tarde Dindart ante los micrófonos de Esteban Miño.

El médico fue contundente: “Yo creo que hay que hacer algo, eso es una interna y dejar de elegir a dedo”. Y agregó: “Yo estoy tranquilo, realmente espero que las personas tengan un poco de grandeza y se corran”.

Cansados de perder elección tras elección:

“Nosotros los radicales necesitamos que la gente nos abra la puerta con una sonrisa y no una ventanita entreabierta cuando salimos a caminar”, dijo.

Baja convocatoria en la UCR:

“La intención es que el partido pueda llenar el Comité sin necesidad de estar convocando, como lo era antes”