En una escuela del centro de Corrientes prohíben el ingreso de tutores con gorras o en ojotas

28 marzo, 2022 28

En la puerta de acceso a la Escuela N° 4 “Mariano Moreno”, ubicada en Catamarca y 25 de Mayo, hay un cartel en el cuál se informa que no podrán acceder padres y tutores con el torso desnudo, short, calzas, gorra, ojota y ropa de playa. La imagen se viralizó y provocó la polémica.

“Importante: como padres y ejemplo de nuestros hijos debemos concurrir a la escuela debidamente vestidos. (Con el torso desnudo, short, calza, gorra, ojotas y ropa de playa. No)”, dice el cartel con el mensaje en la puerta de la institución ubicada en pleno microcentro de Corrientes.

“No es un mensaje para los alumnos, es para los padres que ingresan a la institución, si están afuera en la vía pública no hay problema pero si van a entrar deben hacerlo en buenas condiciones con vestimenta adecuada a la institución”, expresó la directora de la escuela, Celeste Rivarola, en diálogo con medios locales.

“Tenemos algunos padres que van a otras partes como la playa, al gimnasio u otro lado que llegan vestidos de una forma no acorde y por eso decidimos dejar en claro con el cartel”, dijo.

La docente aclaró que “no se le niega a nadie el ingreso. Esto es para que los adultos lleguen al establecimiento como corresponde porque tenemos que dar el ejemplo. Nosotros no permitimos que entren como quieran y me parece que en todas las instituciones públicas es lo mismo. En los hospitales, en otras escuelas y no