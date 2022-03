El día que los militares no mataron “de milagro” a Leopoldo Luque

24 marzo, 2022 20

En un nuevo 24 de marzo, d铆a en el que inici贸 la 煤ltima dictadura militar, recordamos el escalofriante relato del campe贸n del mundo en 1978.

Este 24 de marzo聽se cumplen 46 a帽os del聽inicio de la 煤ltima Dictadura Militar en Argentina. Es por eso que hoy聽se celebra el聽D铆a Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo a las v铆ctimas de aquella 茅poca lamentable en nuestro pa铆s. El f煤tbol no pas贸 desapercibido en ese pedazo de historia, por lo que recordamos el聽escalofriante relato de Leopoldo Jacinto Luque, campe贸n del mundo en 1978, cuando los militares no lo mataron聽“de milagro”.

Luque y su estremecedora experiencia con los militares: “En mi cabeza esperaba el sonido del disparo que me matara”

Leopoldo Jacinto Luque, una de las figuras de la聽Selecci贸n Argentina聽que conquist贸 la聽Copa del Mundo聽como local聽en 1978,聽falleci贸 el 15 de febrero del 2021聽tras haber estado internado en grave estado por culpa del聽coronavirus, lo que deriv贸 en complicaciones de salud m谩s profundas. Hace un tiempo,聽revel贸 que fue secuestrado y robado por militares al a帽o siguiente, en plena dictadura, tras presenciar un partido de River. El exdelantero explic贸 que聽temi贸 seriamente por su vida y lo ocult贸 por m谩s de 40 a帽os.

“Me da bronca cuando dicen que salimos campeones gracias a la dictadura. Dicen que and谩bamos con los milicos y a m铆 me secuestraron, me robaron y no me mataron de milagro. Ya te digo: cuando empec茅 a caminar y a encarar para el descampado, en mi cabeza solo esperaba el sonido del disparo, el ‘隆Puum!’ que me matara”, empez贸 en una entrevista con el diario聽Clar铆n聽en junio de 2020. Lo persiguieron, lo interceptaron y relat贸:聽“Veo que se baja un tipo corriendo. En una mano levantaba una chapa de Polic铆a y en la otra ten铆a una pistola.聽Se me acerca y me pide los documentos. Yo le dije que s铆, que se los daba. No entend铆a nada. Los ten铆a en la guantera, dentro de un sobre. Y el tipo me amenaza:聽‘Quedate quieto porque te arranco la cabeza de un tiro'”.

El escalofriante relato de Leopoldo Luque, m谩s de 40 a帽os despu茅s

Se lo llevaron y entraron a un campo oscuro.聽“El que me apuntaba, me dec铆a: ‘No levant茅s la cabeza porque te la vuelo’. Hasta que en un momento indican: ‘Ahora bajate’. Y me baj茅. Reci茅n ah铆 me di cuenta de que estaba el otro auto que los acompa帽aba”, cont贸. Lo hicieron caminar y聽crey贸 que lo fusilar铆an, pero luego聽huyeron.

“Me fui por el descampado. En ese momento apret茅 los dientes. Sent铆a que iba a venir el disparo, que iba a ser boleta. Camin茅, camin茅, hab铆a yuyos鈥 Hasta que siento que se va un auto; me doy vuelta y era el m铆o. Y me quede ah铆. Respir茅”, sigui贸. Le robaron el auto, una cadena, un anillo y dinero en efectivo.

Un automovilista lo acerc贸 hasta la comisar铆a a tres cuadras de su casa en Mart铆nez y lo reconocieron. El comisario le demostr贸 que hab铆an sido聽“polic铆as o militares”. A los dos meses, cuando estaba concentrado con la Selecci贸n,聽encontraron el veh铆culo e identific贸 a uno de los sospechosos聽en una rueda de reconocimiento.聽“Y era un milico. Pero no dije nada. No s茅, me dio miedo, pens茅 que ser铆a peor”. Prefiri贸 el silencio, hasta el 10 de junio de 2020.