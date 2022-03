El puesto que le ofreció a Agüero para el Mundial, el debut de los juveniles que citó y su sueño para el sorteo: 15 frases de Scaloni

24 marzo, 2022 16

El entrenador de la selección argentina tuvo contacto con la prensa en la previa al anteúltimo duelo por las Eliminatorias Sudamericanas contra Venezuela

Cada jornada que pasa es un día menos camino al Mundial de Qatar. Con la tranquilidad de ser una de las 32 selecciones que jugarán en Medio Oriente a partir del 21 de noviembre, la selección argentina enfrentará sus últimas dos presentaciones por las Eliminatorias. Este viernes recibirá a Venezuela en La Bombonera y el próximo martes viajará a Guayaquil para enfrentar a la Ecuador de Gustavo Alfaro.

En la antesala del encuentro ante la Vinotinto, que tendrá en el banco a un histórico DT argentino como José Néstor Pekerman, Lionel Scaloni dialogó con los medios y se refirió a varios temas. Entre los más destacados están el rol que quiere que tenga Sergio Agüero si se suma a la delegación en la Copa del Mundo, el presente de Messi, qué será de la chance de Paulo Dybala camino al Mundial y la decisión de convocar a varios juveniles con gran proyección para el futuro del seleccionado.

LAS MEJORES FRASES DE LIONEL SCALONI

El armado del equipo con las ausencias y la presencia de Messi: “En la línea de las últimas convocatorias, tanto con las lesiones o sanciones, no podemos tener la lista conformada que nos gustaría, también hay que decir que los chicos responden siempre. Leo está bien, entrenó con normalidad. Después del proceso está disponible para jugar y esperemos haga un buen partido”.

Armani, titular: “Mañana ataja Franco y después valoramos si podemos darle una oportunidad a otro compañero que está bien. Eso lo tenemos claro. Vamos a esperar a dar el equipo. Vamos a esperar el entrenamiento de hoy para ver a Ángel Di María y Correa”.

La convocatoria de Dybala: “Hablé con él cuando dimos la pre lista cuando estaba en proceso de recuperación. Nosotros, técnicamente, no lo discutimos. Necesitamos que esté bien, que esté en plenitud de condiciones. No le hacemos un favor convocarlo si no está con ritmo. Para el Mundial falta. Necesitamos que esté en plenitud de condiciones. Por eso repercute tanto cuando no esté. Es valorado por todos. De lo contrario, da ventajas. Y los demás tienen ese plus, cosa que cuando él ha venido, no ha podido”.

La posibilidad que FIFA amplíe la lista del Mundial: “Sobre la lista de 26, cuanto antes lo sepamos, mejor. Se abriría una buena oportunidad para los entrenadores para poder trabajar en eso”.

El posible rol de Agüero en Qatar: “Sergio está más que claro que es bien recibido. Es importantísimo que sepamos el rol que pueda ocupar. No que venga a estar por estar. Quedó claro lo que yo pretendo de él, lo hablé y quiero que esté con nosotros. Al final, creo que va a venir con nosotros al Mundial. Merece un reconocimiento, y allá donde vaya dejará bien la imagen del fútbol argentino y con un rol claro. Me gustaría que esté alrededor de sus compañeros. Que nos traslade todo lo que pueda pasar en el Mundial, cercano a los jugadores. El cuerpo técnico tiene gente que es allegada a los jugadores, pero con una persona de este calibre, siendo más claro en el día a día y de buena fuente, para nosotros es importante. Y como imagen, no creo que haya mejor”.

Su reencuentro con Pekerman: “Es un poco raro que me tenga que enfrentar a él, sabiendo lo que representó para mí y los chicos que estamos en el cuerpo técnico con ese proceso de juveniles. Nosotros intentamos hacer lo mismo ahora, con la mayor y los juveniles. Estaremos eternamente agradecidos, más allá de los futbolístico, afuera. Es un placer enfrentarlo. Le daré un abrazo. Marcó una época, tanto en juveniles como en la mayor, y hoy intentamos hacerlo mismo. Que no haya diferencias en tratar a un jugador de la Sub 17 o la mayor”.

Por qué decidió citar a varios juveniles: “Estos chicos, por más que jueguen con la Selección, no quedan bloqueados. Acá no hay bloqueo de ningún sentido. Queremos que ellos se entrenen con la Sub 20, con la mayor, y a la siguiente convocatoria, seguirán. Pero hasta que tengan una edad, no se pueden bloquear. No es esa la idea. Son chicos que creemos que nos pueden dar un salto de calidad. La decisión va a ser de ellos, aunque sea que jueguen mañana un minuto. Con sus condiciones, no podemos mirar a otro lado y tenemos que aprovechar que puedan jugar en la selección. Estamos muy contentos por cómo se han brindado. Nuestra idea es que conozcan cómo es el ambiente de la selección”.

La chance de entrenar en Europa a mediados de año: “Nuestra idea es que apenas terminen las ligas, poder tener seis, siete días de entrenamiento y ver con qué otro rival podemos jugar. También hay que tener en cuenta que los chicos vienen de una temporada larguísima. Hay que jugar con eso, de entrenar, y las vacaciones de los chicos. No sirve tenerlos concentrados 25 días. Jugaremos con eso”.

Qué espera del sorteo del Mundial: “En el cuerpo técnico hay uno que tiene un programa y te va cambiando. Es imposible que cuando termine el sorteo diga ‘Que bueno”. Hay que esperar que pase. Jugarlo es una ocasión única. Lo importante es llegar bien y saber lo que queremos.

La posibilidad de enfrentar a Alemania en fase de grupos: “¿Si tengo que pedir un deseo? ¡Que me pasen directamente a octavos, ese es el deseo! (risas). Vuelvo a repetir: más allá quién te toque, será difícil. Cuando termine el sorteo diremos rival difícil, el segundo partido difícil y el último ojalá no nos juguemos nada porque estamos clasificados. Esa será la respuesta, creo que así tiene que ser. Va a ser un Mundial, ¿si no es Alemania quién es? ¿Holanda? Si no es Holanda, ¿quién es? Hoy el fútbol está muy parejo la verdad”.

La ausencia de Lautaro Martínez: “La estadística de Lautaro es normal que sea él porque es nuestro 9. En cuanto a goles, el equipo está bien. En cuanto a reemplazante, sabemos que tenemos diferentes opciones. Según lo que queremos en cada partido. No es algo que nos preocupe. Pensar en lo que pueda pasar si no están… Así estamos bien, con los reemplazantes, también. Mañana tienen la oportunidad otros de mostrar que el equipo está bien

Cómo está Messi después de la eliminación del PSG: “Él está cómodo, está bien. Que asimile el grupo que es uno más. En cuanto a la situación de su equipo, creo que el PSG jugó bien y dominó el partido. Se quedó quedando afuera de la Champions no estaba jugando mal, pero en ese estadio, hay veces que basta una cosa para que todo cambie. La situación creo que a él no le afecta y mañana tiene la oportunidad de despedirse de la mejor manera de Argentina esperando que el futuro sea mejor”

Jugar contra Italia en junio: “Es una buena prueba. Es de las mejores selecciones que ahora se juega una parada difícil. Aún así, es de las mejores del mundo. Es importantísimo para nosotros, no para valorar dónde estamos nosotros, si no para competir. Para nosotros es estimulante. Ya estamos analizando cómo juegan, sabiendo que es una buena prueba”

Resumen de su proceso en Argentina: “La idea era que se sumen jugadores a la selección. Que todos se sientan capacitados para saber qué pueden jugar en la selección. Después, la lista se puede quedar corta, pero que crean que pueden estar en los primeros seis meses. Después vino la Copa América 2019 que creo que hicimos un buen campeonato y luego fue mutando la forma de jugar: al principio éramos más vertical, pero el equipo juega hoy de una misma forma. El mérito es ese, haber sabido saber con qué jugadores la selección jugaba mejor. Hoy todos saben a qué juega la selección. No hay muchas más medallitas para colgarnos”.

El predio que utilizará Argentina en Qatar: “En principio nosotros ya tenemos confirmado el lugar donde vamos a estar, que es una Universidad. A mí realmente lo que me interesa es que estemos en un lugar y podamos entrenar y dormir en el mismo lugar. No agarrar un colectivo, ir y volver. Todo ese trayecto no me convence. No me importa si está diez puntos u ocho puntos el lugar para dormir, no me preocupa. Sé que al final será un buen lugar, pero sí lo que me preocupa es el tema del desplazamiento. Que estemos ahí, que terminemos de entrenar y que el jugador si quiere se quede ahí. No estar esperando que el colectivo salga en diez minutos porque uno tiene que hacer una cosa u otra. Son cosas que creo que quedó claro y al final creo que lo conseguimos. Es donde vamos a estar”.