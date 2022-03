El top ten de verduras imprescindibles para incluir en la alimentación

24 marzo, 2022 21

La Organizaci贸n Mundial de la Salud recomienda comer al menos 400 gramos o cinco porciones de frutas y verduras al d铆a para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles y garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra diet茅tica.

鈥淓s valioso incluir por lo menos tres o cuatro porciones de verduras al d铆a porque van a proveer principalmente antioxidantes super necesarios para evitar la oxidaci贸n celular que es lo que envejece las c茅lulas鈥. En la mirada de la licenciada en Nutrici贸n Mar铆a Cecilia Ponce (MN 3362), 鈥渓as verduras proveen fibras, sustratos para que las bacterias de la microbiota intestinal puedan fermentar y generar 谩cidos grasos de cadena corta, que son componentes antiinflamatorios fundamentales para todo nuestro sistema鈥.

Y tras destacar que 鈥渁dem谩s, las verduras contienen vitaminas, minerales y oligoelementos, que son fundamentales para la buena metabolizaci贸n del resto de los nutrientes y de la salud celular鈥, la especialista en nutrigen贸mica resalt贸: 鈥淎simismo, son grandes proveedoras de hidrataci贸n, son de bajo contenido graso y de carbohidratos, son de bajo contenido cal贸rico y tienen la propiedad de dar saciedad por su alto contenido de fibra鈥.

Para ella, 鈥渓as verduras son indispensables, ya que al aportar fibra compensan los picos de glucemia que pueden producir el resto de los alimentos como ser una pasta o un arroz鈥. 鈥淟a combinaci贸n de las verduras, m谩s la pasta o el arroz, va a hacer que ese plato tenga un 铆ndice gluc茅mico m谩s bajo, sea m谩s tolerable y por ende genere menos resistencia a la insulina y menos inflamaci贸n cr贸nica鈥, sostuvo.

A continuaci贸n, los 10 vegetales que m谩s beneficios aportan a la salud, seg煤n los expertos.

1- Hongos shiitake

鈥淣o s贸lo son una verdura baja en calor铆as, sino que se ha demostrado que reducen la inflamaci贸n y benefician la funci贸n inmunol贸gica al aumentar la IgA secretora, que sirve como la primera l铆nea de defensa en el cuerpo que nos protege de los pat贸genos鈥. Seg煤n explic贸 la nutricionista estadounidense Erin Kenney, CEO de Nutrition Rewired 鈥渆n un salteado sobre arroz, como guarnici贸n, salteados con ajo y cebolla鈥 es la mejor manera de consumirlos.

2- Batatas

La batata se considera un alimento funcional, ya que contiene muchos nutrientes que los seres humanos necesitan para una salud 贸ptima. Jared T. Meacham, presidente de la DC Metro Academia de Nutrici贸n y Diabetes, y se帽al贸 que son una fuente de fibra soluble e insoluble. 鈥淓stos promueven la salud intestinal al ayudar a limpiar el tracto gastrointestinal mientras suavizan las heces y ayudan a mantener un ambiente interno saludable鈥, explic贸.

Adem谩s, las batatas son una fuente de carbohidratos de calidad, y una taza contiene m谩s de la mitad de la cantidad diaria recomendada (RDA) de vitamina A, vitamina C y manganeso de una persona. 鈥淟os antioxidantes contenidos en las batatas protegen las c茅lulas del da帽o y pueden tener propiedades anticancer铆genas, espec铆ficamente en las c茅lulas colorrectales鈥, a帽adi贸.

聽

3- Arvejas

鈥淭ienen un perfil de nutrientes 煤nico porque no s贸lo proporcionan carbohidratos ricos en almid贸n de calidad, sino que tambi茅n proporcionan una cantidad significativa de fibra y prote铆na por porci贸n, lo que los convierte en una fuente altamente nutritiva de estos importantes nutrientes鈥, destac贸 Meacham, para quien 鈥渆sta es la raz贸n por la cual los suplementos de prote铆na de arvejas tienen tanta demanda tanto para veganos como para no veganos que buscan prote铆nas vegetales para complementar su dieta鈥.

Adem谩s, contienen saponinas, que han demostrado ser eficaces para combatir el c谩ncer.

4- Br贸coli

鈥淟os brotes de br贸coli liberan un fitoqu铆mico llamado sulforafano que puede ayudar a sanar el intestino, reducir la inflamaci贸n e incluso podr铆a ayudar a combatir el c谩ncer al mejorar las actividades antioxidantes鈥, sostuvo Kenney. 鈥淪e ha demostrado que el sulforafano aumenta las enzimas de desintoxicaci贸n de Fase II y/o las enzimas antioxidantes, que desintoxican su cuerpo de carcin贸genos potenciales y otros compuestos que causan enfermedades鈥, continu贸 el experto, quien asegur贸 que 鈥渆s f谩cil cultivar sus propios brotes de br贸coli en casa鈥. Y recomend贸 comerlos en un s谩ndwich o un batido.

5- Ajo

Como parte de la familia de las cebollas, el ajo puede no ser una bendici贸n para el aliento, pero seguro que lo es para la salud. 鈥淓l ajo es un vegetal incre铆ble cuyo ingrediente activo, la alicina, es la raz贸n principal de sus muchas propiedades saludables. Muchos de los beneficios para la salud m谩s impactantes del ajo se centran en su probable capacidad para ayudar a reducir el colesterol LDL mientras aumenta el colesterol HDL (llamado 鈥榖ueno鈥), explic贸 Meacham.

鈥淎dem谩s, algunas investigaciones sugieren que el ajo contiene propiedades que combaten varios tipos de c谩ncer鈥, insisti贸 el experto, quien resalt贸 que el ajo crudo contiene m谩s alicina que la versi贸n cocida, por lo que su consejo fue consumirlo picado en un aderezo para ensaladas o uno o dos dientes mezclados en un batido.

6- Kimchi, mezcla de vegetales fermentados

鈥淪e ha demostrado que el kimchi, una mezcla de vegetales coreanos fermentados, disminuye los niveles de colesterol en el cuerpo鈥, coment贸 Kenney, y agreg贸: 鈥淟os alimentos fermentados ayudan a estimular las bacterias beneficiosas en el intestino, lo que se ha demostrado que mejora la funci贸n inmunol贸gica鈥.

El popular condimento sabe muy bien en sopas o mezclado con sabrosos platos principales.

7- Remolacha

Un poco complicado de alistar para el consumo, pero vale la pena. 鈥淟as remolachas contienen betala铆nas antioxidantes, que dan a las remolachas rojas su color rojo natural y vibrante. Las remolachas tambi茅n son una gran fuente de vitamina C, vitamina A, vitamina K, calcio y hierro鈥, resumi贸 Alyssa Burnison, dietista principal de Profile by Sanford, en EEUU. 鈥淒adas las propiedades antioxidantes de las betala铆nas, pueden proteger nuestras c茅lulas contra el da帽o del ADN y proporcionar propiedades anticancer铆genas鈥, agreg贸.

8- Zanahoria

鈥淟as zanahorias son com煤nmente conocidas por ser ricas fuentes de vitamina A y carotenoides, espec铆ficamente betacaroteno鈥, reconoci贸 Burnison, quien destac贸 que 鈥渆l cuerpo convierte el betacaroteno en vitamina A, que se sabe que respalda la funci贸n inmunol贸gica y la salud ocular鈥.

9- Repollito de Bruselas

鈥淟as coles de Bruselas pertenecen a la familia de las verduras cruc铆feras y son una gran fuente de vitamina C, vitamina K, fibra soluble y folato -detall贸 Burnison-. Se ha demostrado que la fibra soluble, en particular, ayuda a regular el az煤car en la sangre, ya que se convierte en una sustancia gelatinosa dentro del intestino una vez digerida. Esto puede ayudar a prevenir picos de az煤car en la sangre y disminuir el riesgo de diabetes tipo 2鈥.

10- Espirulina

La espirulina es t茅cnicamente un alga unicelular verde azulada, que es considerada un superalimento. A menudo se la considera un 鈥渧egetal marino鈥 y generalmente se vende en forma de polvo para aumentar el perfil de nutrientes de batidos y batidos鈥, comparti贸 Meacham.

Tambi茅n puede espolvorearse un poco en un bud铆n de semillas o en una preparaci贸n de avena. 鈥淐ontiene una cantidad considerable de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios como la C-ficocianina (C-PC) incluso en la porci贸n m谩s peque帽a鈥, destac贸 Meacham, quien resalt贸 que 鈥渢ambi茅n se ha demostrado que la suplementaci贸n con espirulina ayuda a equilibrar el az煤car en la sangre y los perfiles de l铆pidos en la sangre de las personas con diabetes tipo 2. Asimismo, la espirulina se ha mostrado prometedora en investigaciones dise帽adas para determinar su capacidad para combatir las c茅lulas cancerosas orales鈥.