Carlos Pellegrini muestra todo su esplendor y espera por más turistas en los Esteros del Iberá

16 marzo, 2022 63

Marcelo Gutiérrez, dueño del complejo de cabañas Iberá Porá, ubicadas en los Esteros del Iberá, en zona de Carlos Pellegrini, habló en Radio Dos, y resaltó que el lugar está activo al turismo. El empresario turístico aclaró que “la localidad no fue afectada por los incendios. Esperamos muchos visitantes, porque el esplendor del Iberá está intacto”

El empresario Marcelo Gutiérrez comentó que “hay una falsa creencia de que todo el Iberá está afectado por los incendios, y no es así, por ejemplo, en el portal Iberá de Carlos Pellegrini, donde se recibe al 80% del turismo, está funcionando a full. Nosotros no nos hemos visto afectados por los incendios, no nos ha llegado, por lo que seguimos trabajando”.

Asimismo el operador turístico comentó: “las consultas han bajado casi a cero, son muy pocas, nos sentimos comprometidos con el pueblo. Sí sufrimos la sequía, pero con las lluvias de los últimos días está todo muy lindo ahora y listos para disfrutar. A nuestros visitantes les decimos que se van a encontrar con un hermoso lugar y paisajes únicos… la flora y fauna está perfecta”.

A su vez, Gutiérrez, mencionó: “esta época no es temporada alta, pero siempre mantenemos las consultas y visitas, tuvimos una temporada de verano muy buena, como nunca”.

Al mismo tiempo, el operador turístico, manifestó: “en las excursiones se ven un montón de animales, es uno de los mejores momentos para disfrutar el Iberá, tanto en la laguna como en los senderos”.