Indignante: despellejaron a un perro y lo dejaron abandonado

Los h茅roes del perrito son聽Ivana Malaspina, su esposo y una amiga de ambos. Ellos suelen circular por la zona de Colonia Nueva Esperanza, para colaborar con los vecinos a quienes se les instalan los perros que van al basurero.

Los ayudan a llevar los animales a castrar o bien les proveen alimentos.聽鈥En la pandemia nos empezamos a involucrar m谩s con la gente que no ten铆a para comer. Llevamos mercader铆a y ahora estamos juntando 煤tiles. No le podes聽pedir que tengan bien sus animales cuando no tienen para comer ellos鈥, cont贸 Ivana.