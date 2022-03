Conmoción e incidentes en Virasoro por la denuncia de abusos en un Hogar

11 marzo, 2022 37

La localidad de Virasoro está conmocionada por los hechos que fueron denunciados el Hogar de Niños Rincón de luz. Hubo incidentes en el marco del pedido de detención de la directora del lugar. La Defensora del Pueblo de Virasoro, brindó detalles de cómo inicio el caso.

“Nadie tiene la información exacta lo que sucedió. Estuve en Corrientes, me reuní con los referentes, expuse lo que estaba pasando. Como pasa en la justicia ya no podemos participar en el tema. Actuamos siempre y cuando las causas no estén judicializadas” indicó Irma Escalante, Defensora del Pueblo de Virasoro.

Informó que fueron los vecinos los que solicitaron que se investigue lo que sucedía en el –hogar tras el suicidio de un niño de 14 años. “Aparte del boca a boca, me llegaba denuncias, videos, sobre abuso y violaciones, que es lo que dice la denuncias. Tengo audios, videos, escritos” detalló.

Ahora la investigación continúa en la Justicia.