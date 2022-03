28 febrero, 2022 54

Fue durante el Mundial en Rusia. El jefe de estado quería reunirse con el astro futbolístico, pero éste no aceptó los términos de la cumbre por el horario que proponía el Kremlin. Finalmente se realizó bajo las condiciones del argentino.

Diego Armando Maradona fue durante décadas un imán no sólo para el público masivo sino también para las más importantes figuras políticas mundiales. Desde papas hasta presidentes, pasando por dictadores y líderes espirituales, Maradona fue objeto de deseo de millones durante muchos años. Vladimir Putin no escapó a ese encanto e intentó mantener una reunión con él en Moscú, durante el desarrollo del último Mundial de fútbol. Sin embargo, el capitán de la Selección Argentina en las copas de 1986, 1990 y 1994 rechazó ese primer encuentro y hasta se animó a llamarlo “reputín del orto” entre sus íntimos.

Durante el transcurso de la Copa del Mundo, el jefe de estado ruso hizo llegar al astro deportivo las condiciones en que debería ser hecha la cumbre. Pero algo incomodó a Maradona: el horario propuesto por el Kremlin. Para él despertarse y colocarse un traje para estar a las 9.30 de la mañana en las oficinas de Putin era un exceso al que no estaba con ganas de acceder. Prefería un cóctel más cerca de la noche, en horas de tarde, como lo dejó grabado en un audio que Infobae consiguió de manera exclusiva.

Audio exclusivo: el día que Maradona rechazó una cita con Putin y lo llamó “reputín del orto”

28 de Febrero de 2022

Diego Maradona rechazó visitar a Vladimir Putin bajo las condiciones protocolares que quería imponer el Kremlin. Finalmente, la reunión se hizo bajo los pedidos del futbolista (Audio Infobae)

Entonces sí, no tendría problemas de hasta vestirse como indican los estándares de la ocasión.

“No, no, no. Lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo, yo lo quiero conocer, quiero hablar con él”, parece acceder en un primer momento Maradona a la invitación. Sin embargo, continúa: “Me hice dos o tres ensayos ya de… ‘hola, Putin’, ‘¿qué hacés, Putin?’, ‘sos re-putín’…, ‘reputín del orto’…, pero me tengo que levantar 9 y media… y yo 9 y media no me levanto. No me levanto… ¿Viste? No me levanto”.

astro del fútbol utilizó una expresión vulgar y muy argentina para referirse al jefe de estado ruso que hoy tiene al mundo en vilo por su sangrienta invasión a Ucrania. Al enfatizar sobre “ Putín ”, Maradona intenta hacer un juego de palabras vulgar y peyorativa para hacer referencia a la palabra “puto”. “ Orto ”, por su parte, es un americanismo para referirse al ano y puede ser utilizado en diversas expresiones de manera despectiva o para representar suerte, que no sería el caso.