Larreta y Valdés coincidieron en la idea de un “país federal con más equidad”

Los dos mandatarios buscan equidad en el reparto de tesoro nacional. “Necesitamos más equidad”, sentenció Valdés, mientras que Larreta sostuvo que “desde la llegada del kirchnerismo al poder somos un país menos Federal”.

Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, brindaron una conferencia de prensa en el marco de la visita del mandatario porteño a la provincia correntina. Coparticipación, equidad en los subsidios, cambio climático, entre otros temas, fueron tocados en la comparecencia de ambos funcionarios. Valdés también remarcó la necesidad de buscar la “equidad” entre Buenos Aires y el resto de provincias.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, visitó Corrientes en el marco de la crisis ecológica que vive la provincia con respecto a los incendios. De hecho, el cambio climático es uno de los temas a tratarse en lo que resta de su estadía en la provincia.

En la conferencia de prensa que brindó hoy estuvo acompañado por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien también respondió a las preguntas de los periodistas presentes.

Cambio climático

Nada más comenzar, Rodríguez Larreta puso el foco en el cambio climático y en el tratamiendo a corto plazo que debe tener como parte de una agenda nacional, no solo provincial. “El tema de combatir el cambio climático debe ser algo que esté en la agenda de todas las provincias, no solamente en la capital del país”, declaró el mandatario porteño.

De la misma forma, Valdés añadió luego: “En este caso somos nosotros, los correntinos, quienes necesitamos ayuda. Estamos haciendo un esfuerzo increíble con nuestros bomberos, policías y personal de Defensa Civil. También los productores, quienes no quieren perder su producción y el fruto de su trabajo”.

Asimismo, Valdés volvió a dejar en claro lo importante que debe ser de acá en adelante el tema del cambio climático para las provincias y el gobierno nacional.

“El foco está en qué debemos hacer para el futuro. El cambio climático ya no es algo del futuro. En Corrientes hace bastante tiempo no llueve, aunque tengamos un pronóstico de lluvias ahora. Lo que debemos hacer por el medio ambiente debería ser una agenda de Estado, ya que en necesario que lo hagamos todos juntos”, destacó el mandatario correntino.

A continuación, Larreta apeló al “intercambio de experiencias” entre Buenos Aires y Corrientes para un mejor manejo de la situación ambiental.

“El tema del cambio climático es prioridad en Corrientes y Buenos Aires. No vemos un compromiso claro del gobierno nacional. Todo lo que hace al uso de energías alternativas y reciclaje inclusive. Es responsabilidad de los gobiernos, y hay muchas experiencias para intercambiar. Eso debemos aprender, a focalizar las experiencias en combatir el cambio climático. Ya es una realidad que nos afecta en lo inmediato”, explicó Jefe de Gobierno de CABA.

Siguiendo la misma línea, y apelando a lo local, Valdés destacó la producción maderera en Corrientes como un punto a mejorar en cuanto al aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la provincia.

“Hay muchas cosas que son prácticas. Por ejemplo, en la emisión de gases. En la producción de madera aprovechamos sólo el 30% del producto, tirando el restante 70% de la madera al medio ambiente. Para entrar al mercado europeo, por ejemplo, debemos generar más energía eléctrica. Para eso debemos contar con el gobierno nacional, sabiendo que es una energía cara. Debemos tener un programa claro y específico para generar mejor energía eléctrica, y más amigable con el medio ambiente”, detalló el abogado correntino.

Subsidios nacionales y coparticipación de las provincias

Otro tema que se tocó durante la conferencia fue el de los subsidios otorgados por Nación y la coparticipación correspondiente a cada provincia. Larreta fue el primero en hablar sobre este tema en específico.

“Nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo, principalmente con el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. También debemos ver el tema de los subsidios y la coparticipación de las provincias. Nunca en la historia la Argentina fue tan unitaria como a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, y eso es lo que debemos replantear. Es uno de los grandes desafíos que planteamos desde Juntos por el Cambio”, explicó Rodríguez Larreta de manera rápida y concisa.

Por otro lado, Valdés remarcó la necesidad de una equidad en la distribución de recursos a lo largo y ancho de todo el país, haciendo hincapié en la gran diferencia existente entre CABA y Provincia de Buenos Aires y el resto de provincias en cuando a fondos recibidos.

“Desde los gobernadores del norte pedimos equidad. El 80% de los aportes se los llevan CABA y Provincia de Buenos Aires. Me gustaría discutir temas que en los medios de Buenos Aires no se tocan, como que en 1986 perdimos un punto de coparticipación, así como otras provincias también. Nos acomodamos un poco con el pacto fiscal, pero nos quedamos atrás de todas formas. A la provincia de Corrientes nunca le repusieron ese punto de coparticipación que se nos quitó. Discutiremos el subsidio del transporte, que ese 80% que recibe el AMBA se redistribuya de forma equitativa. Que haya racionalidad. No puede haber semejante desproporción del 20% al resto de las provincias. No se tienen que enojar ni Kicilloff ni Larreta, ya que los gobernadores de las provincias debemos luchar por la equidad en la Argentina”, comentó Valdés en la conferencia.

Candidaturas en 2023

Por su parte, el mandatario porteño fue consultado acerca de una potencial candidatura por Juntos por el Cambio a presidente de la Nación. Esto respondió él: “Mañana hablaremos de muchos temas, más allá de que el foco sea el cambio climático. Lo que podamos ayudar con el fuego en Corrientes, acá estamos. No hay tiempo ni es momento de candidaturas”.

Una Argentina más federal: el objetivo

De la misma manera que no quiso hablar de candidaturas futuras, Rodríguez Larreta habló de la necesidad de una Argentina mucho más federal, sin tanta dependencia de un gobierno nacional radicado mayormente en Buenos Aires.

“Tenemos que ir a un replanteo mucho más integral, con un país mucho más federal como dice la Constitución. No podemos pelear por lo que nos da el gobierno nacional. Es un orgullo, por ejemplo, lo que Corrientes hizo con el turismo. Y eso depende de la provincia, no de lo que le dé el Gobierno Nacional. Cada una debería ver y decidir en dónde invierte, sin depender de un punto más o menos de coparticipación. Debemos construir un país federal”, destacó el gobernador porteño en la charla.

Por su parte, y apuntando otra vez contra el gobierno nacional, Valdés destacó la poca capacidad de financiación que posee gran parte de las provincias en comparación con Buenos Aires y la misma Nación.

“Es central que tengamos mayor participación. Las provincias argentinas asumimos toda la responsabilidad de la Educación, la Salud y demás áreas, cuando Nación se queda con el 65% de las ganancias. Hoy no hay un solo gobernador que pueda hacer una ruta de más de 100 kilómetros, ya que hablamos de números siderales. Desde Buenos Aires hay cosas que no se ven”, destacó Valdés de forma serena.

Una oposición unida: la clave

Por último, Larreta se refirió a la importancia de tener una oposición al gobierno nacional unida y que siga los mismos criterios.

“Lo primero es consolidar la unidad en la oposición. Nunca había pasado que la oposición se haya mantenido tan unida por un período de tiempo tan largo. Gracias a eso ganamos la elección del año pasado, en donde la gente nos eligió en 17 provincias. Tenemos reuniones periódicas con referentes de Juntos por el Cambio. Creemos en una convicción de unidad por Juntos por el Cambio, apelando también a la pluralidad dentro de la misma coalición. El federalismo debe ser uno de los pilares en ese sentido”, comentó Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa.