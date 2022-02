Pese al rechazo de Trump, Biden entregó los registros de visitas de la Casa Blanca

16 febrero, 2022 37

El líder demócrata aprobó la entrega de la documentación a la comisión parlamentaria que investiga los sucesos del 6 de enero de 2021. El expresidente republicano había asegurado que dichos archivos estaban sujetos al “privilegio ejecutivo”, una disposición legal que otorga el derecho de mantener en secreto ciertos documentos por el bien del país.

El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, aprobó este miércoles la entrega del registro de visitantes de la Casa Blanca durante el día del asalto al Capitolio a la comisión parlamentaria que investiga esos hechos, pese al rechazo de su predecesor Donald Trump.

El magnate republicano había asegurado que dichos archivos estaban sujetos al “privilegio ejecutivo”, una disposición legal que otorga al presidente el derecho de mantener en secreto ciertos documentos por el bien del país.

Pero Biden objetó dicho privilegio y ordenó entregar los registros del 6 de enero de 2021, día del ataque a la sede del poder legislativo, y de otras jornadas, según trascendió en una carta enviada la noche del martes por la abogada de la Casa Blanca, Dana Remus, al director de los Archivos Nacionales, David Ferriero.

“El presidente ha concluido que aplicar ‘privilegios ejecutivos’ no es lo mejor para los intereses de Estados Unidos y, por tanto, no está justificado”, expresó Remus en la misiva, en la que solicita enviar dichos registros a la comisión en un plazo no superior a 15 días, según reportó la agencia de noticias Europa Press.