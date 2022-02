Crimen del productor en Corrientes: ¿Intento de robo o asesinato por encargo?

15 febrero, 2022 39

Guillermo “Neco” Parodi de 61 años estaba atados de pies y manos cuando lo mataron de un tiro en la cabeza. Le exigían dinero pero la víctima no guardaba efectivo en su residencia. Se llevaron la camioneta, que la Policía halló a 20 kilómetros del lugar

La comunidad de Bella Vista no deja de verse sacudida por hechos de violencia extrema. El domingo, promediando las 22:30 un productor rural y su pareja fueron interceptados por tres delincuentes al llegar a la quinta citrícola, propiedad del hombre y luego de ser maniatados ambos, los maleantes torturaron al dueño de la casa, para rematarlo de un disparo en la cabeza, mientras aún se encontraba completamente inmovilizado. Desde los investigadores, hay muchas dudas sobre la hipótesis que por ahora es la más fuerte y que apuntaría al robo, dado que no se llevaron absolutamente nada.

Guillermo Horacio Parodi, de 61 años, más conocido como “Neco”, en la ciudad de Bella Vista, llegaba de dar una vueltas por la ciudad junto a su pareja, una mujer de apellido Arrúa de 50 años, a bordo de su camioneta Volkswagen Amarok, a su quinta de unas 16 hectáreas, ubicada en la Primera Sección Lomas Sur, a la altura del kilómetro 48, a la vera de la Ruta Provincial N°27, a las afueras de la ciudad. El hombre era productor citrícola, dedicado a la comercialización de limones.

La casa de Parodi está en el medio de la chacra, pero cuando llegaban fueron interceptados por tres sujetos armados que los hicieron descender a los golpes. A la mujer la llevaron directamente a una de las habitaciones, donde la ataron de pies y manos y la amordazaron. Al hombre lo sentaron en una galería externa de la casa. También lo ataron de pies y manos y lo amordazaron. Lo golpearon durante un largo rato, exigiéndole la entrega de dinero.

Estos datos fueron aportados a la Policía por la mujer que acompañaba a “Neco”, quien también agregó que el hombre se habría resistido y que habitualmente Parodi no guarda dinero en la quinta. En un momento determinado, los delincuentes le dispararon al hombre en la cabeza y tras esto, tomaron la camioneta en la que había llegado la víctima y su pareja y huyeron del lugar a toda velocidad.

Casi dos horas después, la mujer logró quitarse las ataduras y alrededor de las 0:15 dio aviso a la Policía, reportando lo sucedido.

De inmediato una comisión policial de la comisaría Segunda, se hizo presente en el lugar y constataron la muerte de Parodi. El fiscal y la jueza de instrucción ordenaron que el cuerpo sea trasladado hacia la Morgue Judicial de Corrientes. Asimismo, se pidió la localización de la camioneta en la que fugaron los delincuentes.

El vehículo fue hallado ayer a las 13:30, muy cerca de “Rincón Ambosio, 20 kilómetros al Norte de donde ocurrió el crimen, a unos dos kilómetros de la Ruta N° 27, en un terreno pegado a un cementerio, entre matorrales. Los maleantes cortaron el alambrado para poder ingresar y la colocaron en el lugar para luego escapar, presumiblemente en otro vehículo.

Ayer mismo, efectivos de la División Pericias de la Unidad Regional II de Goya, bajaron al lugar del hallazgo del rodado para realizar el levantamiento de huellas.

Hipótesis y dudas

Para los investigadores, el abanico de hipótesis aún es amplio. Si bien la principal testigo del hecho, mencionó que mientras golpeaban a Parodi, los delincuentes le exigían la entrega de dinero que presuntamente el hombre guardaba en su casa, hay muchos detalles que no cierran para los pesquisas.

Los investigadores no logran entender cómo los delincuentes asesinaron de un balazo en la cabeza a un hombre que estaba atado de pies y manos y no representaba un peligro para ellos. Además, la casa no habría sido revuelta por los malvivientes. De hecho, esperaron a la víctima y su acompañante afuera de la chacra y los sorprendieron cuando llegaban. La ejecución de Parodi pareciera tener demasiados interrogantes, que va desde un accidente y que el disparo pudo haberse escapado y por eso los delincuentes escaparon a ver derrumbado sus planes iniciales.

La otra visión de los pesquisas incluso abarca la posibilidad de que el hecho pueda tratarse de una muerte por encargo, aunque esta hipótesis es sólo una más de las que hoy baraja la Policía y el fiscal del caso.