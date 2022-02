Valdés con la JR Nacional: “Los jóvenes sueñan con vivir en un país distinto”

6 febrero, 2022 12

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés afirmado en su faceta como uno de los líderes del Radicalismo y Juntos por el Cambio a nivel nacional, participó del Decimo Campamento anual de la Juventud Radical en Villa Urquiza, Entre Ríos, oportunidad en la cual brindó una conferencia de prensa junto al presidente del partido a nivel nacional Gerardo Morales, y a importantes dirigentes del sector como Luis Naidenoff, Mario Raúl Negri, Carolina Losada, Facundo Manes, Manuel Tennen, la correntina y presidente de la Juventud del sector Valeria Pavón y Julio Carrazza entre otros.

Valdés durante su intervención entre los oradores del Décimo Campamento de la Juventud Radical, y en la conferencia de prensa, expresó: “Los jóvenes sueñan y quieren vivir en un país distinto, con más educación, salud, seguridad, oportunidades de trabajo y cultura. Acá está el radicalismo, presente, con líderes preparados para gobernar la República Argentina. A seguir trabajando por el futuro de los argentinos”

Estas afirmaciones se inscriben en su visión que viene dando a conocer, respecto de la situación del país y de la postura que debe asumir en la actualidad el radicalismo para construir una alternativa seria de Gobierno. El mandatario correntino, ha sido tajante al afirmar: “debemos construir una alternativa, para sacar adelante a la argentina, para brindar oportunidades a los jóvenes, a los trabajadores a los productores, a los docentes, a los sacrificados profesionales de la salud, a todos los habitantes. No tenemos que construir alternativas electorales, que permitan solo ganar y no salir de la grave situación en la que está el país, ese es el gran desafío, para ello el radicalismo nos necesita a todos unidos y trabajando, a la dirigencia de Juntos por el Cambio en la misma sintonía. Son momentos muy complejos, tenemos encima una pandemia que nos demanda enormes esfuerzos, sequía, incendios, narcotráfico, crisis económica, no son momentos para cuestiones personales ni para dudar de los objetivos que perseguimos. Confío en cada uno de los jóvenes que están aquí, y en todos los que tenemos que convocar para reconstruir la Argentina”, concluyó Valdés en Entre Ríos.

Morales

Gerardo Morales presidente de la UCR quien en la fecha también condujo una reunión de la Mesa Nacional, coincidió con Valdés en la necesidad de construir una alternativa para sacar el país de la situación en que está, anunció la importante agenda que desarrollará el partido próximamente, y que tiene previsto una reunión de legisladores el 18 del corriente mes, el 25 de marzo se concretará el Foro de Intendentes Radicales y la Convención Nacional está prevista que se concrete la última quincena del próximo mes de abril.