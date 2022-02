Así fue la detención de “La Hiena” Barrios por violencia de género

4 febrero, 2022 31

Fue arrestado hoy en la zona de Tigre por amenazar a su pareja con un arma de fuego y por la tarde fue imputado por golpearla. Además, en su casa le encontraron dos plantas de marihuana de gran tamaño

Rodrigo “La Hiena” Barrios, el ex campeón mundial superpluma de la OMB que fue condenado por atropellar y matar a una embarazada en Mar del Plata once años atrás, protagonizó un nuevo conflicto con la ley en la madrugada de hoy, cuando la Policía Bonaerense lo arrestó por violencia de género . A través de un video al que tuvo acceso Infobae, se conocieron imágenes del momento en el que el ex deportista fue detenido en el municipio de Tigre, en la provincia de Buenos Aires.

El video tiene casi un minuto de duración y en él se ve cómo los oficiales reducen y proceden a la detención del ex boxeador. La víctima fue su nueva pareja , una mujer de 33 años. Cuando llegaron los patrulleros a la casa de Barrios en la calle Galileo Galilei, ella aseguró que el ex campeón la había amenazado de muerte con un arma de fuego. En el lugar, confirman fuentes del expediente a Infobae, estaba el hijo de la mujer.

Así, la UFI de Violencia de Género de Tigre a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga dispuso un allanamiento de urgencia en la casa, donde se encontraron dos plantas de marihuana de gran tamaño. El arma, sin embargo, no fue hallada . La indagatoria de “La Hiena” se esperaba para el mediodía de hoy, acusado del delito de amenazadas agravadas por el uso de arma, en un proceso de flagrancia.

Menteguiaga también pedirá la detención formal de Barrios, ahora en condición de aprehendido, algo que deberá validar el juzgado de garantías del expediente.