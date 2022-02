El discurso completo de Diego Caram en el inicio de periodo 2022

1 febrero, 2022 40

Este martes 1, en el Sal贸n Pedro Ferre del Concejo Deliberante, el Jefe Comunal Diego Mart铆n Caram dej贸 inaugurado el per铆odo de sesiones ordinarias 2022, con un discurso donde destac贸 las obras y acontecimientos m谩s importantes de su gesti贸n, remarcando la importancia del contacto con los vecinos y las instituciones para fortalecer el trabajo de todas las 谩reas, 鈥渟epan que hasta el 煤ltimo d铆a voy a tener la apertura necesaria para integrar todas las ideas en busca de un mismo objetivo, la Mercedes que todos so帽amos鈥 manifest贸 Tape Caram.

Por otra parte, brind贸 un adelanto de los proyectos m谩s significativos para este a帽o.

鈥淓stimados vecinos

Nos encontramos iniciando un nuevo periodo de gobierno y es un gusto poder compartir con ustedes este momento para dar a conocer las acciones y pol铆ticas que hemos ejecutado desde el Gobierno Municipal de Mercedes hasta el d铆a de la fecha y hacer p煤blica la planificaci贸n del a帽o que est谩 iniciando. Hemos atravesado un nuevo a帽o en contexto sanitario complejo. El contexto de pandemia nos ha llevado a realizar un trabajo coordinado y de acompa帽amiento a las instituciones del medio, el trabajo en conjunto ha sido el eslab贸n clave para salir adelante.

Es necesario en este primer p谩rrafo agradecer al personal de salud, la Sociedad Rural de Mercedes, las distintas iglesias cat贸licas y evang茅licas, las fuerzas provinciales y federales, la Asociaci贸n del Comercio y la Industria de Mercedes, al Concejo Deliberante, a nuestro querido personal municipal y a los funcionarios que acompa帽an cada acci贸n propuesta. Perm铆tanme destacar la solidaridad de cada mercede帽o que ha interpretado nuestra preocupaci贸n y acompa帽ado cada propuesta. Tambi茅n quiero agradecer al Gobierno Nacional por haber garantizado de manera eficaz el acceso gratuito a las vacunas; los llamo a la reflexi贸n para que nos vacunemos, es la 煤nica salida, la cual est谩 cada vez m谩s cerca.

Durante el a帽o 2021 dotamos de nuevas c谩maras al Centro de Monitoreo Municipal, coloc谩ndolas en puntos estrat茅gicos de la ciudad; los resultados est谩n a la vista, estas inversiones son fundamentales para detectar irregularidades, brindar seguridad a la poblaci贸n y establecer un mayor control en las dependencias municipales. Estamos convencidos que la planificaci贸n estrat茅gica en el desarrollo y ejecuci贸n de la obra p煤blica es la salida para lograr la ciudad que todos deseamos, llevamos adelante obras con materiales de calidad, con el objetivo puesto en mejorar la calidad de vida de cada mercede帽o, realizando las tareas complementarias de reparaci贸n de ca帽os y compactaci贸n de suelo, para garantizar la durabilidad y el cuidado de los recursos. Teniendo en cuenta este modo de trabajar, adquirimos un martillo neum谩tico, que facilita la tarea del personal municipal y nos permite ganar tiempo. El Programa 鈥淐olabora con tu Municipio鈥 constituye una alianza fundamental para desarrollar obras con el acompa帽amiento de los vecinos, donde los frentistas hacen su aporte y logran mejorar el contexto en el que viven.

Continuamos extendiendo la red de iluminaci贸n led en toda la ciudad, priorizando las intervenciones en aquellas arterias que interconectan los barrios, creando corredores m谩s seguros, modernizando la ciudad y los accesos a Mercedes. En este punto, simplemente desear铆a destacar algunas de las obras trascendentales: por un lado, la renovaci贸n total de la red de iluminaci贸n de la Avenida Atanasio Aguirre, con columnas de iluminaci贸n doble y cableado subterr谩neo; por otro, en un trabajo en conjunto con Vialidad Nacional y la Secretar铆a de Obras y Servicios P煤blicos Municipal, realizamos la instalaci贸n de columnas de iluminaci贸n y reacondicionamiento vial en el acceso norte de nuestra ciudad y el empalme de las Rutas Nacionales 123 y 119, dos obras trascendentales en materia de seguridad vial. El Complejo Parque Tressens es un orgullo de la gesti贸n y de todos los mercede帽os. Esta obra es ic贸nica, nos ha demostrado que podemos pensar, planificar y, sobre todas las cosas ejecutar obras de gran envergadura, respetando nuestro patrimonio hist贸rico, embelleciendo nuestra querida ciudad, y generando espacios funcionales para el disfrute de familias y turistas.

A trav茅s del financiamiento del Estado Nacional y con una inversi贸n final de 21 millones y medio de pesos, es un espacio promotor de encuentros y de fortalecimiento de la interacci贸n social. Este a帽o, iniciaremos la continuidad de dicha obra, avanzando en la construcci贸n del paseo costero sobre la Av. Artigas. No quisiera dejar de destacar que la obra fue ejecutada mayormente por mano de obra femenina. Los resultados ya est谩n a la vista. A todo el personal, mis felicitaciones.

El acompa帽amiento del Gobierno Nacional tiene su impacto en la calidad de vida de la familia mercede帽a. A trav茅s del 鈥淧lan Argentina Hace 2鈥 del Ministerio de Obras P煤blicas de la Naci贸n, ejecutamos obras de mejoramiento urbano por un monto de 18 millones de pesos, beneficiando a los barrios Villa Rivadavia y Castello con cord贸n cuneta, alumbrado p煤blico y m谩s de 2.500 metros de red de cloaca. Aqu铆 quisiera destacar que tambi茅n se realizan los trabajos complementarios que posibilitan la inmediata conexi贸n de los vecinos a la red cloacal, achicando los costos para ellos, pasando de pagar aproximadamente 20 mil pesos por una conexi贸n a s贸lo abonar mil pesos. Esto es garantizar el acceso a los servicios para todos los mercede帽os.

El Programa Letrina Cero del Ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n logr贸 beneficiar a 20 familias de los barrios Matadero y Castello, quienes hoy cuentan con sanitarios acondicionados y adecuados para satisfacer sus necesidades b谩sicas. Esto es mejorar la calidad de vida. Cabe destacar que en materia de obras p煤blicas el Gobierno Nacional lleva invertido m谩s de 150 millones de pesos, que sin duda dinamizan la econom铆a local, generando mano de obra y consumo interno. Hemos ampliado paulatinamente los circuitos de recolecci贸n diferenciada en la ciudad. Esto implica una mejora en el servicio, el cual este a帽o continuaremos afianzando. Junto al Ministerio de Medioambiente de la Naci贸n finalizamos la reorganizaci贸n de espacios de dep贸sito de residuos en nuestro potrero municipal, al que lo dotamos de tecnolog铆a.

La chipeadora de pl谩stico junto con la prensadora nos permite reciclar y contribuir a la econom铆a familiar de las personas que trabajan en la separaci贸n, selecci贸n, compactaci贸n y comercializaci贸n de vidrios, pl谩sticos y cartones. La protecci贸n del medio ambiente es un camino que no debemos abandonar. Por ello llevamos adelante un convenio para obtener una c谩mara que ya presta servicios de acopio de residuos patol贸gicos, los cuales antes se incineraban, hoy se los almacena all铆 hasta su transporte y tratamiento final en una planta adecuada fuera de la ciudad. Hemos logrado obtener tener estad铆sticas tanto de residuos generados por la ciudadan铆a y el porcentaje de lo reciclado en el a帽o. Actualmente, estamos en un 18% cuando otras ciudades no pasan el 9%.

Continuamos con el Programa de Descacharrizado en el ejido urbano y en los parajes rurales. La poblaci贸n ha tomado mayor conciencia de la separaci贸n de residuos gracias a la incorporaci贸n de un equipo de trabajo de promotores ambientales. Con las instituciones educativas se han generado excursiones escolares al predio en la planta de reciclado y el potrero municipal donde los alumnos pueden ver c贸mo se trabaja con las maquinas industriales.

El cambio que ha venido ocurriendo en nuestro potrero municipal en los 煤ltimos a帽os digno de destacar, los trabajadores del 谩rea pueden dar fe de ello; recuerdo cuando un veh铆culo no pod铆a circular m谩s de 50 metros del acceso por la falta de caminos, volcando los residuos en cualquier lugar, hoy la realidad es completamente distinta, los invito a que hagan una visi贸n retrospectiva y a partir de ah铆 juzguemos. Hemos abierto caminos internos facilitando el vuelco de los residuos de manera sectorizada y creamos nuestra planta de reciclado. Pusimos orden en el desorden, y de golpe y tempestivamente, casi como olvidando que existen otros basurales en la provincia tambi茅n de su jurisdicci贸n ambiental, la autoridad fiscal viene a entorpecer este progreso que tiene una planificaci贸n en el largo plazo. Por eso pido a las autoridades judiciales que revean lo decido.

El tratamiento de residuos no es una cuesti贸n sencilla ni de corto plazo, m谩s cuando venimos de a帽os donde no se han realizado inversiones serias y planificadas. Lo invito a mirar la realidad del resto de la provincia, y comparar y valorar los avances realizados por el personal municipal en este sentido. Los convoco una vez m谩s a que juntos eliminemos los micro-basurales en diferentes puntos de la ciudad. Con el acompa帽amiento y el compromiso de todos alcanzaremos buenos resultados. En cuanto a nuestra querida zona rural hemos llevado un intenso y efectivo a帽o de trabajo, vaya para sus pobladores mi cari帽o y respeto. Diariamente se acompa帽a, gestiona y asesora a los vecinos en diferentes tr谩mites ante instituciones del medio y se los asiste ante problemas de salud. En la media que la pandemia lo permiti贸 hemos mantenido un calendario de eventos y actividades culturales y deportivas que promueven la interacci贸n y el intercambio con emprendedores y organizaciones civiles, quienes trabajan comercializando sus productos.

Generamos pol铆ticas de generaci贸n de empleo a trav茅s de la riqueza productiva de nuestro departamento con importantes proyectos que contin煤an en ejecuci贸n dando resultados objetivos y palpables. Se han implementado asesoramiento t茅cnico y laboreo de suelo a m谩s de 90 productores, de manera gratuita; de esta manera se fueron construyendo huertas e incorporando la importancia de la siembra de pasturas como modo de aprovechar la superficie para ganar peso, a la hora de vender sus animales. Se incorpor贸 un tractor, un cami贸n y un carret贸n para el traslado de herramientas y maquinarias, con el objetivo de llegar en tiempo y forma con la siembra en cuanto a la Variedad estaci贸n, a los distintos parajes.

Se est谩 trabajando con un grupo de j贸venes con el Programa Nacional Banco de Herramientas, Maquinarias y Materiales con productos elaborados derivados de la carne, leche y hortalizas con el objetivo de promover valor agregado y no desperdiciar la materia prima. Continuamos trabajando en la comercializaci贸n y mercadeo 鈥淒el campo a la ciudad鈥 en diferentes puntos de venta, aqu铆 tambi茅n cabe resaltar el importante beneficio recibido a trav茅s del Programa Nacional el Mercado en tu Barrio, el cual en su segunda etapa nos permiti贸 ser el primer municipio a nivel pa铆s es inaugurar un punto fijo de ventas emplazado en el Barrio Villa Rivadavia con amplias g贸ndolas, heladeras exhibidoras, frezzer, balanzas y c谩maras de frio, entre otros insumos. Para este a帽o tenemos el desaf铆o de apuntalarlo de manera tal que cada vez sea m谩s regular su utilizaci贸n. Hemos acondicionado un edificio con sal贸n de usos m煤ltiples, sanitarios y habitaciones en el Paraje Uguay para ser utilizado por las distintas instituciones que llegan con servicios a esa zona de nuestro departamento. Construimos un tinglado que sirve de dep贸sito en el sector de la Secretar铆a de Producci贸n, para resguardar los m贸viles, y las herramientas.

Como Gobierno Municipal nos vemos comprometidos a cubrir el suministro de agua potable; tanto para el consumo humano como para el desarrollo de la producci贸n. En los 煤ltimos meses llevamos entregado 50 tanques tricapa, m谩s de 4 mil metros de ca帽o y sus respectivos accesorios. Beneficiando as铆 a 50 familias. Contribuimos con los materiales necesarios para el correcto uso de la energ铆a el茅ctrica, hicimos entrega de 400 postes de luz, 3.000 metros de cable pre ensamblado, 8 transformadores de 5 y 10 KVA y diferentes insumos para el interior de la vivienda, beneficiando a m谩s de 40 familias. En este punto hago propio el reclamo de los vecinos de la zona rural para las autoridades provinciales, es necesario brindarle al personal de la DPEC los insumos y herramientas necesarias para que puedan garantizar un servicio de calidad y solucionar un problema de larga data que atenta contra el desarrollo productivo de nuestro departamento. Nos encontramos en una situaci贸n clim谩tica compleja que amenaza nuestro sector productivo. Perm铆tanme agradecer a las instituciones con las que conformamos el Comit茅 de Crisis, con el que estamos diariamente evaluando la situaci贸n y tomando medidas de manera conjunta. En este sentido, recientemente hemos adquirido tres grupos electr贸genos que ya se encuentran prestando servicio en zonas afectadas por la sequ铆a y los incendios. Se asiste a los vecinos con combustibles, mercader铆as y postes de luz para la reincorporaci贸n de los tendidos el茅ctricos dentro de sus campos. As铆 mismo, subsidiamos el 30% en la compra de alimentos balanceados, como manera de paliar la escasez de pasto.

El d铆a jueves, miembros del equipo t茅cnico del Ministerio de Agricultura, Ganader铆a y Pesca de la Naci贸n estar谩n llegando a nuestra ciudad y visitando los Parajes Capi Vari y Arroyo Grande para realizar un relevamiento de la situaci贸n y tomar contacto con las 谩reas del Gobierno Municipal que est谩n trabajando en la zona desde el primer d铆a. Se帽ores concejales quiero destacar y agradecer en nombre de nuestros productores la inmediata Declaraci贸n de Emergencia Local, al igual que ustedes, acompa帽o su solicitud al se帽or de Gobernador para que tome cartas en el asunto, declare la emergencia provincial y atienda las demandas acuciantes actuales. Logramos consolidar la Secretar铆a de Planificaci贸n, la que cuenta con un equipo de profesionales dispuestos a desarrollar los informes t茅cnicos de todos los proyectos presentados, realizando seguimientos para lograr su aprobaci贸n y monitorear su ejecuci贸n. Mediante el trabajo coordinado y la comunicaci贸n con distintas dependencias del Gobierno Nacional conseguimos importantes beneficios para nuestra localidad. Algunas obras las mencion茅 anteriormente, pero no quiero dejar de dar a conocer otros programas que implican beneficios para la ciudadan铆a tales como: El primer Punto Digital de Mercedes el cual funciona en el edificio del Albergue Municipal y cuenta con diecisiete notebooks conectadas en red, sistema de videoconferencias, sala de juegos multimedia y video cine; obra lograda mediante un convenio con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Naci贸n y una inversi贸n de tres millones de pesos. El Programa clubes en obras desembarc贸 en nuestra localidad con un total de cuatro millones doscientos mil pesos que fueron destinados a mejorar las infraestructuras de los clubes deportivos beneficiarios, generando fuente de trabajo para los mercede帽os y el movimiento comercial de nuestra ciudad.

Mientras que el Programa MANTA del Ministerio de Cultura de la Naci贸n constituy贸 una protecci贸n e incentivo para el desarrollo productivo de nuestros artesanos. As铆 como avanzamos en el desarrollo de la infraestructura con obras p煤blicas, tambi茅n atendemos cuestiones sensibles con pol铆ticas sociales que buscan generar oportunidades para el desarrollo de sectores vulnerables. Somos un gobierno que planifica, no solamente teniendo en cuenta las estad铆sticas e indicadores, sino con el coraz贸n, sobreponiendo a la persona por sobre todas las cosas. Quiero contarles algunas de esas acciones llevadas adelante por La Secretaria de Salud y Acci贸n Social: A trav茅s de la Direcci贸n de Salud brindamos atenci贸n primaria de la salud de manera totalmente gratuita a m谩s de 6500 pacientes en el a帽o, en la especialidad de medicina cl铆nica, cl铆nica familiar, odontolog铆a, nutrici贸n, dermatolog铆a, psicolog铆a, pediatr铆a, ginecolog铆a y enfermer铆a. A trav茅s del servicio de farmacia y el Programa REMEDIAR se lleva asistencia a m谩s de 500 pacientes por mes. Actualmente designamos a un profesional de la salud para la confecci贸n de los Certificados M茅dicos Oficiales del tr谩mite de pensiones no contributivas, esto nos permiti贸 agilizar los tr谩mites y destrabar aquellas gestiones que estaban pendientes de resoluci贸n.

Quiero destacar la mano tendida del personal municipal a la hora de brindar asistencia y soluciones con estudios m茅dicos para aquellas personas que carecen de obra social o bien son beneficiarios de programas de salud, que no obtiene respuesta por parte de los mismos. Con el Programa de Acceso a Anteojos a costo cero, entregamos m谩s de quinientos lentes a mercede帽os que as铆 lo solicitaron; trabajo realizado en conjunto con profesionales locales y un cuerpo de trabajadoras sociales, que cubren las intervenciones en diversas situaciones y articulan con instituciones, organizaciones sociales y el poder judicial. Cabe destacar en este punto la asistencia con f谩rmacos, m贸dulos de alimentos e interconsultas a pacientes con Covid-19, acci贸n que ejecutamos desde el primer d铆a de manera ininterrumpida. En lo que va del a帽o 2022, acudimos con asistencia a m谩s de 300 familias. Seguimos brindando traslado gratuito a pacientes que deben concurrir a sus consultas m茅dicas a Corrientes Capital o a los centros de salud de Curuz煤 Cuati谩.

El a帽o pasado se brind贸 este servicio a m谩s de 6 mil pacientes quienes no encuentran respuestas a sus problemas de salud en nuestra localidad. Sin lugar a dudas, esta es una materia pendiente de las autoridades de salud p煤blica provincial para con las familias del interior de Corrientes. Es un compromiso asumido para este a帽o, la apertura de una nueva sala de atenci贸n de la salud en las instalaciones de nuestro Albergue Municipal y la construcci贸n del primer Centro M茅dico Modular que nos permitir谩 brindar servicios de salud especializados tales como radiolog铆a, oftalmolog铆a y atender la salud bucal de nuestra comunidad. Ampliamos los servicios de la Oficina de ni帽ez, adolescentes y familia a trav茅s de su Gabinete interdisciplinario integrado por dos psic贸logas, dos psicopedagogas y dos estimuladoras temprana con intervenci贸n, diagnostico seguimientos y tratamiento a m谩s de 80 ni帽os ni帽as y adolescentes. Intervenimos en m谩s 90 casos con diversas problem谩ticas familiares, con visitas domiciliarias, entrevistas, informes y articulaci贸n con diferentes instituciones gubernamentales, fiscal铆as, juzgados y COPNAF.

A trav茅s de nuestros CDI ubicados en los barrios Jos茅 Mar铆a G贸mez y Matadero durante el turno ma帽ana y tarde, se brinda contenci贸n y acompa帽amiento a m谩s de 150 ni帽os y ni帽as. Es realmente gratificante poder anunciarles que esta semana el Gobierno Nacional ha aprobado el proyecto para la construcci贸n de un nuevo CDI en nuestra ciudad, un nuevo desaf铆o para este 2022. Continuamos afianzando las acciones llevadas adelante por la Direcci贸n de Discapacidad. A trav茅s de un convenio firmado con el Rotary Club de Mercedes y el Instituto Nacional de Tecnolog铆a Industrial (INTI) logramos la instalaci贸n del Banco de Ortopedia. Mercedes se ha transformado en la segunda ciudad del interior provincial en contar con este servicio, el cual comenzar谩 a funcionar este a帽o y estar谩 a disposici贸n de toda la regi贸n. En los pr贸ximos meses daremos inicio al Programa Mercedes Inclusiva el cual formar谩 al personal de la administraci贸n p煤blica municipal en materia de trato adecuado de las personas con discapacidad, adem谩s de la adecuaci贸n paulatina en la accesibilidad de los espacios p煤blicos, un programa que nos pone a la vanguardia como municipio en cuestiones de inclusi贸n. (Proyecto presentado por el Bloque Cambio Solidario en el Concejo Deliberante).

En nuestros 13 comedores Garantizamos el acceso a la alimentaci贸n digna y de excelencia, nuestro equipo del 谩rea pone lo mejor de s铆 para que cada porci贸n brindando sea elaborada con calidad. Este a帽o tenemos un mayor desaf铆o no solo brindaremos alimentaci贸n y copas de leches a un total de 1860 comensales, sino que convertiremos a estos espacios en centros de gesti贸n de manera tal que el vecino pueda integrarse al mismo, ser parte de las actividades que se realicen y gestionar mejoras desde la comodidad de su barrio.

P谩rrafo aparte para nuestros adultos mayores, por quienes atesoro un enorme respeto y cari帽o, son un sector que merecen toda nuestra atenci贸n, adem谩s de compartir humanamente actividades y eventos, nos ocupamos de generar actividades f铆sicas y recreativas. Estamos atentos a sus demandas para quienes no cuentan con ning煤n beneficio o cobertura de salud o social. Somos un municipio que atendemos y acompa帽amos el fortalecimiento de la Econom铆a Social, aquella donde cada persona se encuentra haciendo lo que mejor sabe, diferenciando su producci贸n de la industrial. Este sector viene en auge y es impulsor de la econom铆a local, por ello brindamos nuestro apoyo a nuestros artesanos. Generamos ferias para que puedan comercializar sus productos y los acompa帽amos a la hora de participar en eventos fuera de nuestra ciudad, sin ir m谩s lejos, el d铆a s谩bado estar谩n participando de la Fiesta Nacional de la Artesan铆a en la ciudad de Col贸n, Entre R铆os.

A trav茅s del Programa Banco Nacional de Herramientas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, hemos beneficiado unos 38 emprendimientos locales lo que produjo un desembolso de dinero de 4 millones de pesos. Actualmente estamos trabajando en una segundar entrega donde se ver谩n beneficiados 87 proyectos, lo que significar谩 la inversi贸n de m谩s de 6 millones de pesos para la econom铆a mercede帽a. Tambi茅n, el Programa de Fortalecimiento Municipal incluye la convocatoria, y otorgamiento de ayuda econ贸mica con fondos municipales para emprendimientos de la econom铆a social, mediante el cual se invirti贸 desde el ejecutivo municipal alrededor de 3 millones de pesos anual.

El principal desaf铆o es poder crear la estructura legal y financiera que permita llegar a m谩s y mejores emprendimientos en la Ciudad de Mercedes, fomentar el emprendedurismo y trabajar en conjunto con el sector privado, acad茅mico y el Estado Provincial y Nacional. Llevando el talento mercede帽o a nuevos mercados. Tarea que desarrollar谩n en conjunto la Oficina de Econom铆a Social, el Programa Mercedes Incuba, la Direcci贸n de Empleo y el 脕rea de Pymes. Como pol铆tica de inclusi贸n y generadora de valores, desde la Direcci贸n de Deportes tenemos horarios completos del Complejo Polideportivo el cual cuenta con canchas de paddle, bochas, clases de zumba, boxeo, taekwondo, funcional, acrotela y diferentes actividades acu谩ticas. En pandemia, asumimos el desaf铆o de ser la primera Municipalidad en organizar un campeonato regional de v贸ley y retomar las actividades del deporte motor, ambos generadores de movimiento econ贸mico en la ciudad. Los nuevos paradigmas culturales nos apelan a transitar estos tiempos con una visi贸n global del g茅nero, respetando por sobre todas las cosas, la autopercepci贸n y buscando que eso no sea motivo alguno para impedir que cada persona goce de las mismas oportunidades en iguales condiciones. Desde la Direcci贸n de la Mujer y la Diversidad brindamos atenci贸n psicol贸gica, acompa帽amiento profesional y asesoramiento jur铆dico gratuito a trav茅s del Programa 鈥淭e sigo鈥, adem谩s de brindar un acompa帽amiento econ贸mico a las v铆ctimas de violencia de g茅nero mediante el Plan Nacional Acompa帽ar.

Con una inversi贸n superior a diez millones de pesos, la Casa de la Mujer y el Ni帽o es una realidad en nuestra ciudad gracias al acompa帽amiento del Gobierno Nacional y el compromiso mancomunado en atender el flagelo causado por la violencia de g茅nero. Es sin lugar a dudas, la obra m谩s importante de nuestra gesti贸n en materia de protecci贸n y contenci贸n para las mujeres, y de promoci贸n de la primera infancia. La Juventud sigue siendo parte activa de la gesti贸n, incluy茅ndola en las tomas de decisiones de este gobierno. M谩s de 120 adolescentes y ni帽as en el Programa 鈥淛uventud activa鈥 con intervenci贸n en cinco barrios de nuestra ciudad, articulando con instituciones religiosas y organizaciones sociales actividades de contenci贸n y acompa帽amiento psicol贸gico con el foco puesto en el suicidio adolescente. Adem谩s de coordinar actividades de preparaci贸n laboral junto a la Direcci贸n de Empleo.

Una sociedad sin educaci贸n ser铆a una sociedad sin rumbo. Por este motivo, continuamos acrecentando los recursos destinados la Direcci贸n de Educaci贸n, Ciencia y Tecnolog铆a, puesto que estos benefician directamente a gran parte de la comunidad. El a帽o pasado hemos logrado el funcionamiento de m谩s de 30 centros de apoyo escolar para el nivel primario y secundario. Nuestra oferta educativa universitaria ha alcanzado importantes metas, ya son m谩s de mil los alumnos inscriptos a las carreras gratuitas que brinda la UNCAUS (Abogac铆a, Contador P煤blico, Lic. En Administraci贸n, Lic. En Sociolog铆a, Tec. Universitaria en Gesti贸n Ambiental y Tec. Universitaria en Seguridad e Higiene). Este a帽o pondremos en funcionamiento la nueva oferta educativa superior a trav茅s de los convenios refrendados con la Universidad de Concepci贸n del Uruguay y la Universidad Tecnol贸gica Nacional. A parte, cabe destacar que este 2022 iniciar谩 la Licenciatura en Educaci贸n F铆sica y la Licenciatura en Gesti贸n Directiva; mientras que la Escuela de Oficio Municipal desarrolla cursos de construcci贸n y alba帽iler铆a y Soldadura y Herrer铆a. El Curso de Mediaci贸n ha tenido sus primeros egresados en diciembre de 2021, de aqu铆 surge la iniciativa de fomentar la creaci贸n de una oficina de mediaci贸n municipal que intervenga ante las problem谩ticas que surjan entre vecinos, para que esta sea una herramienta de resoluci贸n de conflictos.

Quiero aqu铆 agradecer el respeto y la apertura de las instituciones educativas del medio, que hallan en el Gobierno Municipal de Mercedes las puertas abiertas y la soluci贸n inmediata para muchas de sus necesidades surgidas del quehacer diario. Esta gesti贸n brinda acompa帽amiento a los estudiantes con acciones que van desde brindarles pasajes, transporte gratuito, servicios de flete para los universitarios, hasta ayudas para aquellos ni帽os y ni帽as que no pueden adquirir el uniforme. A las Escuelas de la ciudad y de la zona rural, otorgamos materiales did谩cticos, insumos y servicio gratuito de reparaci贸n de problemas el茅ctricos o de plomer铆a, servicio de transporte a la ciudad de Corrientes, para traer mobiliarios o documentaciones del Ministerio de Educaci贸n o trasladar insumos de la copa de leche. Sepan que la Educaci贸n es una pol铆tica de estado, por lo que continuaremos acompa帽ando a las instituciones del medio, por m谩s que no est茅n dentro de nuestra jurisdicci贸n, porque conocemos y nos preocupa poder brindar una respuesta real e inmediata a sus necesidades. Colegas, el docente es formador y gu铆a de nuestra comunidad, tienen aqu铆 una gesti贸n que siempre estar谩 de puertas abiertas para continuar trabajando por nuestros alumnos. Como ver谩n, hay una manera distinta de ver la realidad y de generar pol铆ticas p煤blicas desde el Estado Municipal. Mercedes poco a poco se va transformando en un polo educativo, y estamos orgullosos de ser promotores de esto, hoy los vecinos de localidades cercanas, ven a Mercedes como una opci贸n donde estudiar carreras universitarias, esto significa inversiones, crecimiento econ贸mico y por lo tanto, desarrollo.

Como desde el primer d铆a, sostenemos que la familia mercede帽a es nuestra mejor aliada; el contribuyente apoya y acompa帽a esta gesti贸n, su colaboraci贸n se ve reflejada en el incremento de la recaudaci贸n local, la que en el a帽o 2021 ha aumentado un cincuenta y siete por ciento respecto al a帽o anterior. Esto es digno de destacar, el mercede帽o conf铆a que su aporte regresa en obras. El programa de ayudas habitacionales con recupero hemos firmado m谩s de 70 convenios los cuales se traducen en un total de ocho millones novecientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos volcados a la econom铆a mercede帽a, con este dinero estamos ayudando a nuestros vecinos a construir sus casas, refaccionarlas y cumplir el sue帽o de la vivienda digna.

Un punto a parte se merece el compromiso encarado por la Direcci贸n de Obras Privadas, quienes junto a la Direcci贸n de Catastro y la Concejal Adriana Vidal Dom铆nguez se encuentran trabajando en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Mercedes, mediante el asesoramiento de profesionales locales y de la ciudad Aut贸noma de Buenos Aires estamos pr贸ximos a iniciar las jornadas de socializaci贸n del proyecto, el cual estamos convencidos que con el aporte de los mercede帽os ser谩 煤til, funcional y contribuir谩 al desarrollo de nuestro ejido urbano. Identificamos la necesidad ineludible de propiciar un crecimiento urbano ordenando, por este motivo, desde la Direcci贸n de Catastro hemos logrado unificar y digitalizar informaci贸n para brindar un servicio m谩s seguro y eficiente. El volumen y la importancia de tramites de esta dependencia merece eso y m谩s. Durante este a帽o trabajaremos en la implementaci贸n de nuevas herramientas de gesti贸n geogr谩fica, y en la capacitaci贸n del personal municipal en la obtenci贸n y ajuste de im谩genes satelitales de alta resoluci贸n. P谩rrafo aparte merece la gesti贸n social que se lleva adelante en conjunto con el privado que desea lotear, facilitando el acceso a la tierra a trav茅s de un acuerdo accesible entre las partes.

Destaco el trabajo comprometido desarrollado por el Banco de Tierras conformado por miembros de este Concejo Deliberante y funcionarios del Poder Ejecutivo Municipal a la hora de dar respuestas a los expedientes iniciados por nuestros vecinos, seguiremos trabajando para que esto se afiance. Sinceramente hay situaciones que nos interpelan de frente y no podemos estar ajenos a los hechos, me refiero a lo sucedido meses atr谩s en el predio de la Cruz Gil. Perm铆tanme expresar mi mayor respeto y de todo el equipo que me acompa帽a a los familiares de 鈥淐hecho鈥 y 鈥淢into鈥. Quiero agradecer a la familia Barnetche y la Escribana Vallejos que se acercaron hasta la Municipalidad para entregarnos documentaci贸n que acreditaba que parte del predio era propiedad municipal. En ese momento empezamos a intervenir en la mesa integrada por el Poder Judicial Federal, el Poder Ejecutivo Provincial y las familias de puesteros para lograr lo que hasta el momento se logr贸. Hay un acuerdo firmado y en ejecuci贸n, que busca recuperar lo que antes era, un lugar de fe popular, sin descuidar la fuente de trabajo de las familias, logrando un espacio integrado y ordenado. Sepan que pondremos todo lo que est茅 a nuestro alcance para que esto sea una realidad.

Vaya mi agradecimiento al Padre Ram贸n Felipe Espinoza y al Obispo Adolfo Canencin, por la apertura y el trabajo en conjunto, ellos tuvieron mucho que ver en todo el proceso de reorganizaci贸n tan esperado. Padre Juli谩n, te recuerdo y te aseguro que cuidamos y seguimos con tu deseo de brindar un espacio de oraci贸n para los fieles. Qued贸 demostrado que en conjunto podemos vivir este fen贸meno de devoci贸n popular con respeto y orden. Gracias a todas las personas e instituciones que lo hicieron posible, vaya un agradecimiento especial a los voluntarios de Cascos Blancos que acudieron a nuestro pedido de apoyo log铆stico y sanitario. Creo que es meritorio destacar el trabajo desarrollado en conjunto con todas las iglesias de nuestra ciudad. Con ellas logramos coincidir en muchos objetivos y nos moviliza extender la mano solidaria a quienes m谩s lo necesitan. Este fin de semana desarrollamos una actividad que merece nuestro reconocimiento, llevando asistencia directa a los productores de la zona rural con un bien tan preciado como es el agua potable. Juanita Gauto, nuestra Vice intendente es quien propicia estos espacios, mi reconocimiento y agradecimiento, y en ella a todos los pastores, curas y laicos que forman parte de esta red. Sepan que estamos trabajando en fortalecer este v铆nculo social.

Desde la Direcci贸n de Turismo seguimos proyectando la ciudad de puertas abiertas que todos deseamos, nuestro balneario municipal es disfrutado por la familia mercede帽a y ya tiene proyecci贸n provincial. Desde el Museo del Chamam茅 鈥淐amba Castillo鈥 fomentamos pe帽as chamameceras que fueron de vital importancia para la contenci贸n de artistas locales durante la pandemia. Es merecido destacar que el a帽o pasado fuimos el 煤nico municipio que realiz贸 su festival del chamam茅 de manera virtual y hace pocos d铆as atr谩s vivimos una nueva edici贸n la que cont贸 con el desfile de artistas de renombre y de gran trayectoria, posicionando a nuestro festival entre los mejores de la regi贸n. Es momento de aprovechar este salto cualitativo y afianzar esta celebraci贸n. Por otra parte, estamos realizando la renovaci贸n total del sistema de iluminaci贸n de nuestro sambodromo municipal, un pedido permanente de las comparsas; estamos seguro que el turismo genera ingresos para los comerciantes y operadores tur铆sticos de la ciudad; y es una pol铆tica de estado que seguiremos potenciando. La instalaci贸n y apertura de la Intendencia del Parque Nacional Iber谩 es una realidad, el Gobierno Nacional vi贸 en Mercedes el rol protagonico en el esquema de construcci贸n de un turismo federal de la mano del cuidado y la preservaci贸n de nuestra riqueza natural. Este a帽o iniciaremos la construcci贸n de las viviendas destinadas al personal del Parque, la que es posible mediante un convenio firmado con el Ministerio de Medioambiente de la naci贸n. Adem谩s de lo ya mencionado, hemos incrementado nuestro parque automotor, adem谩s de los m贸viles destinados a prestar servicios en la zona rural que mencion茅 anteriormente, equipamos a la Secretar铆a de Obras y Servicios P煤blicos con una nueva retro pala, un cami贸n y un martillo neum谩tico; adem谩s de adquirir un nuevo m贸vil para la Guardia Urbana Municipal, todos estos al servicio de la comunidad mercede帽a.

En materia salarial, me enorgullece decir que pudimos alcanzar cifras de pase a planta permanente y contratos como nunca antes se logr贸 en la historia de este municipio. En tan solo doce meses, m谩s de 200 compa帽eros de trabajo han sido beneficiados con su estabilidad laboral. Al mismo tiempo que logramos un incremento de m谩s del 30 por ciento anual al b谩sico, incrementos en el ticket y las horas extras; sumando a esto los incentivos (plus) por fechas especiales, d铆a del padre, d铆a de la madre, d铆a del trabajador, d铆a del empleado municipal y el plus navide帽os. Adem谩s de establecer, con base en la equidad, un b谩sico igualitario para los becarios y un incremento del 100 por ciento en el ticket.

En nuestro compromiso de gesti贸n constante para lograr beneficios y servicios para los mercede帽os hemos logrado la reapertura de la Oficina de Anses y el trabajo coordinado con el PAMI, ambas dependencias nacionales han hallado en la Municipalidad de Mercedes un aliado estrat茅gico para agilizar sus actividades. Seguiremos afianzando estos v铆nculos, que se traducen siempre en mejoras para la calidad de vida de la familia mercede帽a. En un trabajo en conjunto con el Ministerio de Defensa de la Naci贸n estamos haciendo realidad una obra hist贸rica para la provincia de Corrientes. Se ha iniciado la construcci贸n del radar de monitoreo aereoespacial en nuestra localidad. Esto se traduce no solo en mayor seguridad, sino en la radicaci贸n de m谩s de 10 agentes de la Fuerza A茅rea Nacional con sus familias en nuestra ciudad.

Para finalizar, quiero agradecer a la comunidad toda, los Mercede帽os optaron por una nueva manera de conducir los destinos de la ciudad, una forma de hacer pol铆tica respetando las instituciones, trabajando en equipo, generando acuerdos, con un municipio de puertas abiertas, donde verdaderamente se construyen lazos no solo pol铆ticos sino tambi茅n sociales. Hay algo que no debemos perder de vista, todos queremos lo mismo, una mejor ciudad. Entonces, c贸mo no generar esos encuentros de dialogo y escucha para aprovechar lo mejor que cada uno puede aportar desde su lugar y para el sector que representa, de ah铆 en m谩s es nuestro deber buscar el equilibro y actuar en consecuencia. Estoy seguro que fue eso lo que eligi贸 la familia mercede帽a. Sepan que hasta el 煤ltimo d铆a voy a tener la apertura necesaria para integrar todas las ideas en busca de un mismo objetivo, la Mercedes que todos so帽amos. Dios y nuestra Se帽ora de las Mercedes nos gu铆en en el camino. De este modo dejo formalmente inaugurado el periodo legislativo 2021.