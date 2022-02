La apuñalaron 37 veces para robarle el celular

1 febrero, 2022 22

Un adolescente de 17 años se metió en la casa de su vecina durante la noche y la atacó a cuchillazos. Lo único que se llevó de la propiedad fue el teléfono.

Una mujer de Catamarca lucha por su vida tras recibir 37 puñaladas durante un robo que sufrió en su propia casa mientras dormía. El episodio ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del domingo pasado, cuando un vecino de la víctima, identificado como un adolescente de 17 años, irrumpió en su hogar y la atacó para robarle un celular.

La víctima fue identificada como Andrea Navarro, una enfermera del área de Hemoterapia del Hospital de Niños Eva Perón de Catamarca quien conocía al agresor desde que tenía 5 años porque ambos residen en el Barrio 107 viviendas, en la zona sur de la capital provincial.

Sandra Navarro, la hermana de Andrea, habló con C5N este lunes y contó que la mujer “está lúcida, habla muy poquito” pero que aunque pasó las primeras 24 horas -que son las más críticas- “tiene comprometidos los pulmones”.

Andrea tiene “todo su cuerpo lastimado, hasta el pie y la mano”, relató su hermana. Los médicos concluyeron que presenta lesiones compatibles con mecanismos de defensa.

“Me dice que la agarró por atrás, que tiene miedo de morirse, me dice ‘no me quiero dormir por eso’. No se puede sacar la cara del pibito de la cabeza”, reveló Sandra. Por ahora Andrea está El estado de Andrea es “crítico pero estable”, explicó.

“Las primeras 24 horas fueron críticas, las pasó bien, pero tampoco hay una evolución”, sintetizó la mujer.

