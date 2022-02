Es oficial: Julián Álvarez es jugador del Manchester City

Vaya si será un cumpleaños especial para Julián Álvarez. Y no sólo porque celebrará los 22 años siendo parte de la concentración de la Selección Argentina, que este martes se medirá con Colombia por las Eliminatorias, sino porque a partir de hoy ya vive una situación particular: arrancará su préstamo en River por el término de un año.

Claro, sucede River y Manchester City anunciaron, en forma conjunta a través de todas las plataformas de las redes sociales oficiales, la transferencia del delantero al elenco de Pep Guardiola. Aunque el cordobés seguirá en Núñez cedido a préstamo al menos hasta el 6/7.

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️

— Manchester City (@ManCity) January 31, 2022