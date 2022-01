Entregaron 34 millones de pesos a los bomberos voluntarios y habrá “otra cuota en 30 días”

24 enero, 2022 54

Un total de 34 millones de pesos fueron distribuidos este lunes entre 47 Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia como subsidio que les permita continuar combatiendo los diferentes focos ígneos activos en Corrientes. El acto se desarrolló en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno donde el gobernador Gustavo Valdés pidió “que no prendan fuego, estamos viendo que muchos de los incendios son hechos por la mano del hombre, tengamos responsabilidad y colaboremos con los Bomberos Voluntarios”.

Valdés dijo que espera que con estos subisidios puedan “cubrirse gastos de equipamiento, consumo y aprovisionamiento en medio de una alta demanda producto de la ola de calor, la bajante del río, sequía extrema y cambio climático” y en ese sentido destacó que “he decidido entregar un primer subsidio por cuarteles de bombero y uno por persona, para que reciban y tengan mayor logística los cuarteles de bomberos voluntarios” afirmó el primer mandatario.

El primer mandatario adelantó que “vamos a estar teniendo otra cuota en 30 días, para acompañar el esfuerzo de gastos” y anunció que “vamos a estar teniendo aviones hidrantes propios, para acompañar al gobierno nacional con recursos suficientes”.

“Pedimos a la población en general que no prendan fuego, estamos viendo que muchos de los incendios son hechos por la mano del hombre, tengamos responsabilidad y colaboremos con los Bomberos Voluntarios” remarcó el gobernador.

Luego en contacto con la prensa destacó que lo que se vive “es una situación extraordinaria, tenemos una seca importante, días con temperaturas de sensación térmica de 45 a 50 grados, por eso pedimos a la gente que no comience el fuego, que no prenda fuego porque genera daños que no se pueden controlar”.