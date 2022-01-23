Mercedeña pide que entreguen el cuerpo de su madre, quién falleció el 20 de enero en el Campaña

Ya lleva 72 horas de la notificación del fallecimiento de su madre. La mujer pide el traslado del cuerpo a Mercedes para su posterior sepultara.
La dirigente sindical de ATE Mercedes, Laura Ferrau reveló que el 20 de enero lamentablemente perdió a su madre CATALINA VALLEJOS por covid en el hospital de Campaña, a la fecha de hoy, no le entregan el cuerpo.
SEGUIMOS SUFRIENDO Y LUCHANDO POR EL SACRILEGIO QUE QUIEREN LLEVAR ADELANTE CON NUESTRA DIFUNTA MADRE.
Desde el dia 20 hasta hoy 23 no tenemos respuestas.
Seguimos esperando las respuestas del REMATORIO LITORAL QUE RETIENE ILEGALMENTE EL CUERPO DE NUESTRA MADRE QUIEN EN VIDA FUE CATALINA VALLEJOS.
.NO AUTORIZAMOS EL SACRILEGIO QUE ELLOS QUIEREN LLEVAR ADELANTE CON EL SAGRADO CUERPO DE NUESTRA MADRE.
POR CUESTIONES RELIGIOSAS DEBEMOS DARLE CRISTIANA SEPULTURA COMO DIOS MANDA A SU BENDITO CUERPO..
Señor DIEGO FEDERICO LANDI..YA TIENE TODO LO QUE SOLICITO PARA AUTORIZAR LA ENTREGA DEL CUERPO..LE ROGAMOS ENCARECIDAMENTE QUE NO SIGA NEGANDO LA ENTREGA. HUMANAMENTE PONGA SU MANO EN EL CORAZON Y PIENSE QUE ESTA SITUACIÓN PODRIA TOCARLE A USTED..
DIEGO FEDERICO LANDI SABE MUY BIEN QUE PREVISORA DEL PARANÁ CUENTA CON TODO LO REQUERIDO PARA EL TRASLADO ,OLVIDESE UN MINUTO DEL NEGOCIO QUE EL ESTADO Y LA PROVINCIA DE CORRIENTES LLEVA ADELANTE CON NUESTROS SERES AMADOS…
YA CON TODOS ESTOS DIAS DE RETENER SU CUERPO ESTAN PROFANANDO ALGO TAN SAGRADO Y AMADO POR SU FAMILIA..
QUEREMOS QUE DESCANSE EN PAZ.
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