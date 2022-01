Oficial: No convivientes, con esquema de vacunación completo y sin síntomas no deben hisoparse, ni el aislarse

11 enero, 2022 48

La medida fue consensuada hoy con todos los distritos argentinos en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa). Para los contactos no convivientes, con esquema de vacunación completo y sin síntomas no está indicado el hisopado, ni el aislamiento, sí deben extremar los cuidados especiales. Los testeos están indicados para sintomáticos que sean personal de salud, mayores de 60 años, embarazadas y con patologías de riesgo.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, participó de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que se realizó este martes de forma virtual, en el que se consensuaron nuevas estrategias en cuanto a los aislamientos y testeos por Covid-19.

El encuentro fue encabezado por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti y por Corrientes, participó el subsecretario de Salud Pública, Luis Pérez; la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla; la directora de Inmunizaciones, Marina Cantero y la directora de Formación de Profesionales de la Salud, Patricia Gómez de la Fuente.

Durante el encuentro se consensuó que para los contactos no convivientes de casos positivos con esquema de vacunación completo, que no presenten síntomas no está indicado el hisopado, ni el aislamiento. Sí deben extremar los cuidados especiales. Si es conveniente de un positivo se aísla 7 o 10 días, lo que corresponde al positivo.

Los que cuenten con vacunación completa, deberán aislarse por 7 días. Los que posean una sola dosis o no se hayan vacunado, deberán asilarse por 10 días

Los testeos están indicados solamente para las personas que presenten síntomas y sean personal de salud, embarazadas, mayores de 60, tengan patologías de riesgo, y para quienes no estén vacunados o tengan esquema incompleto y tengan una patología de base.

Los cuidados especiales incluyen: no concurrir a eventos masivos, ni reuniones sociales; utilizar barbijo de forma adecuada, bien ajustado tapando nariz, boca y mentón, en todo momento, sobre todo en ambientes cerrados donde haya otras personas; mantener el distanciamiento social; ventilar ambientes de manera continua, extremar cuidados ante la presencia de personas con factores de riesgo.