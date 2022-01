Salud comunica quienes son las personas que deben testearse

Los tests est谩n indicados para quienes se encuentran dentro del protocolo de hisopado cl铆nico epidemiol贸gico. Si la persona tiene s铆ntomas compatibles con COVID-19 debe aislarse, en caso de tener patolog铆a de riesgo, no estar vacunado o ser mayor de 60 a帽os con 48 a 72 horas de evoluci贸n acercarse al centro de testeo. El Ministerio de Salud P煤blica de la Provincia comunica quienes son las personas que deben testearse. Si la persona tiene s铆ntomas compatibles con COVID-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo debe aislarse y en caso de tener patolog铆a de riesgo se realiza un test para confirmar el diagn贸stico, ya que la confirmaci贸n puede establecerse por nexo cl铆nico y epidemiol贸gico. En el caso de que la persona haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado, pero no presente s铆ntomas deber谩 realizar el aislamiento correspondiente pero no est谩 indicado el testeo; en este contexto se diagnostica por nexo epidemiol贸gico seg煤n criterio cl铆nico. La medida se consensu贸 en el encuentro del Consejo Federal de Salud, presidio por la ministra de Salud de la Naci贸n, Carla Vizzotti. -Si la persona tiene s铆ntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, dolor muscular, p茅rdida de gusto u olfato o tos seca) y tuvo contacto estrecho con un caso positivo, debe aislarse. Los que cuenten con vacunaci贸n completa, deber谩n aislarse por 7 d铆as Los que posean una sola dosis o no se hayan vacunado, deber谩n asilarse por 10 d铆as -Si la persona tiene s铆ntomas compatibles con COVID-19 con 48 a 62 horas de evoluci贸n, si tiene alguna patolog铆a de riesgo o tiene m谩s de 60 a帽os, debe acercarse a hisoparse al Centro de Testeo Epidemiol贸gico m谩s cercano. – Si la persona tiene esquema de vacunaci贸n completo, es contacto estrecho y no tiene s铆ntomas, debe aislarse por cinco d铆as y, en caso de que no aparezcan, tendr谩 el alta sin necesidad de un test. -Si la persona recibi贸 una sola dosis o no est谩 vacunada, es contacto estrecho y no tiene s铆ntomas, debe guardar asilamiento por siete d铆as y, en caso de que no aparezcan, tendr谩 el alta sin necesidad de un test. En caso que corresponda, se recuerda que se deber谩 concurrir al Cetep con carnet de vacunaci贸n. Centros de Testeos -De lunes a viernes de 9 a 12 Banco de Sangre Central de Corrientes – C贸rdoba 1402 -De lunes a s谩bados de 8 a 12 y de 16 a 20 Plaza Cabral De lunes a lunes de 18 a 1 CAPS N掳4 Barrio Laguna Seca – Resoagli 2395 -Atenci贸n 24 hs. Club El Tala – 25 de mayo 1600 (reemplaza al Cetep del Albergue Deportivo). Explanada puente “Gral. Belgrano” -De lunes a s谩bados de 9 a 12 _ CAPS N掳3 Barrio Mil Viviendas -Cosqu铆n 2195. 鈥 CAPS N掳5 Barrio Dr. Monta帽a – Agust铆n Lara 5198. 鈥 CAPS N掳10 Barrio Molina Punta – Las Margaritas 318. 鈥 CAPS N掳12 Barrio Ponce – R贸mulo Artieda 1750. De lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18 _ CAPS N掳1 Barrio San Jos茅 – S谩ez 1501 _ CAPS N掳6 Barrio Industrial – Valent铆n G贸mez 270 _ CAPS N掳7 Barrio Laguna Brava – Ministro Fern谩ndez entre Madariaga y Serranl _ CAPS N掳8 Barrio Colombia Granaderos – Ferreira 2006 _ CAPS N掳13 Barrio Juan XXIII – Luzuriaga y Av. del IV Centenario _ CAPS N掳14 Barrio Juan de Vera – Irala 2915 _ CAPS N掳16 Barrio Paloma de la Paz – G眉emes entre Boston y Berazategui _ CAPS N掳17 Barrio Piragine Niveyro – 250 viv. Camba Punta Mz. 6 Las personas que requieran mayor informaci贸n podr谩n contactarse al Call Center 0800 444 0978.