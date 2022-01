COVID-19: récord de casos que no se traduce en internaciones

5 enero, 2022 56

El reporte de ayer informó que se duplicó la anterior mayor cifra de nuevos contagios. Y también es el momento de más personas con la enfermedad pandémica. Pero en el Hospital de Campaña hay pocos pacientes y sólo 16 de ellos están en Terapia Intensiva.

El parte del Ministerio de Salud Pública de Corrientes fue contundente: ayer se reportó el récord absoluto de nuevos casos de COVID-19 en la Provincia. Pero no sólo fue la cifra más alta de la enfermedad pandémica: duplicó al anterior registro de contagios.

Además, el Taragüí transita el momento con mayor cantidad de activos; es decir, personas que padecen el mal que afecta al planeta. El dato positivo: la situación no se traduce en incrementos importantes de internaciones en el Hospital de Campaña y, afortunadamente, tampoco en defunciones.

El reporte oficial de ayer informó 1.999 nuevos casos en la provincia. El anterior mayor registro fue el del 5 de junio de 2021. Ese día se reportaron 998 contagios.

Respecto a los casos activos, según el reporte de ayer, en Corrientes hay 6.147 personas que en este momento padecen la enfermedad, contra las 5.168 que estaban afectadas en la fecha del anterior récord.

Con 647 nuevos casos, Capital fue la ciudad con más contagios. La siguieron Goya (357), Paso de los Libres (169), Mercedes (110), Ituzaingó (78), Bella Vista (75), Curuzú Cuatiá (73) Monte Caseros (56) y Santo Tomé (51). En total, fueron 42 las localidades afectadas (más de la mitad de las comunas correntinas) por el virus que afecta al mundo.

Hasta allí, las cifras son de concluyente pesimismo. No hay dudas de que tanto Corrientes como el país (que ayer también reportó el récord de nuevos casos) están en la cresta, no sólo de la tercera ola, sino de toda la pandemia. No hubo, sin lugar a dudas, un momento de mayor multiplicación de contagios como el presente.

Datos que esperanzan

Sin embargo, hay datos muy alentadores.

El informe señala que en el Hospital de Campaña hay internadas 78 personas, 16 de las cuales están en Terapia Intensiva, mientras que aquel 5 de junio, cuando se había reportado el anterior récord, en el centro de salud había 383 pacientes con COVID-19 de los cuales 53 estaban en Terapia Intensiva.

Aquel 5 de junio, el parte indicaba que en las últimas 24 habían fallecido 12 personas. El parte de hoy señala que ningún nuevo paciente integró la lamentable estadística de personas que perdieron la vida a causa del COVID-19.

Para los especialistas, que el crecimiento de internaciones sea notablemente inferior a la suba exponencial de casos está relacionado al muy buen porcentaje de vacunación. Quizás también, a la circulación actual de la variante Ómicron, mucho menos agresiva que sus predecesoras.