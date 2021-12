Vendió a su bebé recién nacido para alimentar a sus otros hijos: “No tenemos nada”

“No podía pagar la leche, la comida ni los medicamentos. Con ese dinero podría comprar comida durante medio año”, aseguró la mujer con mucha angustia. Hace unos siete meses, cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán, la familia fue desplazada de su granja y su esposo e hijo mayor quedaron sin trabajo.

Desde entonces cada uno se la rebusca como puede. Mientras Mohammad busca trabajo, su hijo de 12 años trabaja en el mercado local empujando carros. Como si esto fuera poco, la sequía provocó que millones de afganos quedaran en una situación de extrema pobreza.

“No hay oportunidades laborales en Afganistán. Tenemos hijos. Lo que más necesitamos es harina y aceite, que no tenemos. También es bueno tener leña. No podía permitirme comprar carne en los últimos dos o tres meses. Solo tenemos pan para los niños que no siempre está disponible”, expresó Bibi.

Los datos son alarmantes ya que, según indicó Save the Children, más del 97% de la población de Afganistán será pobre a mediados del 2022.