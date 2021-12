Confirmado: el 9/12 se inaugura la estatua de Gallardo

2 diciembre, 2021 13

Marcelo Gallardo聽ya es un 铆dolo eterno en聽River, pero a partir del pr贸ximo jueves, con la inauguraci贸n de la estatua de bronce en la puerta del Monumental 聽y a un costado de聽la escultura gigante de 脕ngel Labruna, otro pr贸cer inmortal del club de N煤帽ez, el Mu帽eco posar谩 en el frente de casa para siempre. Y con la Copa Libertadores m谩s importante de todos los tiempos en sus manos.

Este mi茅rcoles a la tarde, la CD autoriz贸 la colocaci贸n del Napole贸n de bronce, construido con la materia prima que aportaron los hinchas de River de todo el pa铆s con la donaci贸n de llaves y otros objetos del mismo metal,聽que pesa 6,7 toneladas y mide m谩s de siete metros. As铆,聽se convertir谩 en la estatua m谩s grande del mundo, superando a la del Feo: de 6,7 metros y 6,3 toneladas. Con esta聽respuesta que esperaba con ansiedad el candidato a presidente Carlos Trillo, mentor del homenaje聽al entrenador m谩s ganador de la historia del club,聽de inmediato se puso en marcha el operativo de log铆stica para la instalaci贸n del monumento a Gallardo en la puerta del Monumental:聽comenzar谩 este聽viernes聽y demandar谩 varios d铆as, ya que la escultora Mercedes Savall a煤n necesita realizar el ensamble final de todas las piezas luego del traslado, para el que se requiere de personal especializado y variada maquinaria, sobre todo camiones y gr煤as.

La parte inferior de estatua del Mu帽eco, que ser谩 la m谩s grande del mundo y ser谩 colocada al lado de la de 脕ngel Labruna..

“Estoy muy feliz porque vamos a poder presentar el homenaje a Marcelo en el festejo del tercer aniversario de la Copa eterna del 9 de diciembre de 2018. Se trata de un n煤mero especial porque no existe ning煤n fan谩tico que no tenga presente el famoso “y va el tercero” del gol del Pity Mart铆nez. Por eso, los festejos que ya est谩n en marcha contar谩n con el plus de la inauguraci贸n de la estatua del mejor entrenador de la historia de River”,聽le dice Trillo a Ol茅. Adem谩s, uno de los cuatro candidatos que compiten por la sucesi贸n de聽Rodolfo D’Onofrio聽en las elecciones de este s谩bado aclara que聽“no existe ninguna intenci贸n pol铆tica con esto porque la idea inicial era tener la obra terminada para el primer aniversario pero se nos hizo imposible y despu茅s la pandemia estir贸 a煤n m谩s los plazos”.