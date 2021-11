El dolor del padre del nene asesinado por su mamá y su novia

29 noviembre, 2021 10

Lucio Dupuy, de cinco a帽os, muri贸 internado en un hospital a causa de una serie de agresiones y golpes. Christian, el padre, expres贸 su dolor en las redes sociales. Las acusadas del crimen est谩n detenidas.

De acuerdo con la investigaci贸n, el peque帽o falleci贸 a causa de golpes brutales y agresiones de todo tipo. Las principales acusadas son la madre biol贸gica del ni帽o, Magdalena Esp贸sito Valiente (24), y su novia, Abigail P谩ez (27). Ambas quedaron detenidas.

Todo ocurri贸 el viernes por la noche en un departamento ubicado en la calle Allan Kardec 2385 de la ciudad de Santa Rosa. Fueron las mujeres quienes llevaron al ni帽o hasta una de las sedes policiales. En principio no mostraban actitud sospechosa, aunque con el correr de las horas todos los indicios apuntar铆an a ellas como las principales acusadas.

Seg煤n inform贸 la prensa local, el chico lleg贸 a la dependencia con convulsiones y desvanecido. El personal intent贸 reanimarlo con RCP, hasta que fue trasladado al Hospital Evita de la zona. Pero los m茅dicos no pudieron salvarlo. Ten铆a varios traumatismos y antiguas lastimaduras visibles; los profesionales de la salud constataron que el nene ten铆a sangre en la boca y hematomas en varias partes del cuerpo. La autopsia corrobor贸 que Lucio falleci贸 por una hemorragia interna, ocasionada por las agresiones y contusiones. Al poco tiempo, fue ordenada la detenci贸n de la mam谩 y de su novia.

En un primer momento, Christian us贸 su perfil de Facebook para criticar el accionar de la Justicia en medio de la disputa que manten铆a con Esp贸sito Valiente por la tenencia de su hijo. Hoy, en cambio, aprovech贸 ese espacio para expresar el dolor que siente por el crimen de su hijo. Y su relato conmueve. De hecho, en menos de una hora, el posteo tuvo miles de reacciones y muestras de apoyo de cientos de usuarios.

“A s贸lo pocas horas de tu entierro en ese lugar que siempre tanto escalofr铆os me dio para que tu cuerpito en paz descanse, con l谩grimas en los ojos sin fuerzas y sin poder haber pegado un ojo, mirando al pasillo para ver si te ve铆a, dejando mi mano extendida para ver si me tocabas, buscando explicaciones, pensando si todo esto es verdad, tortur谩ndome con tu imagen en ese cajoncito, y pidi茅ndole respuestas a Dios”, comenz贸 el padre en su escrito.

Despu茅s Christian comenz贸 a indagarse internamente sobre los motivos de la violenta muerte de Lucio y record贸 los indicios que observ贸 durante mucho tiempo del sufrimiento de su hijo y a los que -dice- no prest贸 la atenci贸n suficiente. De ah铆 que sienta culpa por la tr谩gica muerte.

“Hijo m铆o, me dejas con el alma rota buscando 鈥榚l porqu茅鈥 de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te ten铆an preso de tu infancia e inocencia”, indic贸 el hombre. “Ahora comprendo cuando hac铆amos video llamada y yo te preguntaba algo y lo que hac铆as era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando, por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te ten铆an en silencio. Ten铆as miedo y yo no me di cuenta”, continu贸.

Finalmente, Christian le pidi贸 perd贸n a su hijo. Siente que tambi茅n es responsable -acaso por omisi贸n- de no evitar el tr谩gico desenlace, aunque sabe tambi茅n que libraba una pelea legal para obtener la tenencia de su hijo. Pero no alcanz贸. Muchas veces, casi siempre, los tiempos de la Justicia son otros.

“Perd贸name hijo, no llegu茅 a tiempo. Ay hijito c贸mo me duele el alma. Mi rusito, mi gringo, te amo tanto. Ya no puedo seguir m谩s mi vida. 驴D贸nde encuentro las fuerzas que me mandas hijo? Te amo. Perd贸name por no poder hacer nada”, finaliz贸.