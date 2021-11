A qué se debe la “aparición explosiva” de mosquitos en Corrientes

28 noviembre, 2021 12

Es la tercera del año, ya sucedió en febrero y mayo. Como forma de paliar esta situación, recomiendan mantener el pasto corto en los espacios abiertos.

Las lluvias, las temperaturas más cálidas y la humedad generaron el caldo de cultivo ideal para la explosión de mosquitos que se registra en la ciudad desde hace algunos días.

Las especies que emergieron se desarrollan en charcos en toda la zona del NEA y son de dos géneros: los Psorophora y los Aedes, pero que no son del tipo aegypti, es decir que no generan ningún patógeno que transmita la enfermedad del dengue. Por lo tanto no son un peligro para la salud humana o animal.

“Nosotros le llamamos aparición explosiva de gran abundancia de mosquitos. Estas son diferentes especies de crías que proliferan en depresiones en el suelo que permanecen húmedas. Se pueden formar eventualmente en un charco donde las hembras depositan los huevos en esta tierra cerca de la superficie del agua y no sobre. Esos huevos no son inundados y a las 48 horas pueden permanecer en estado de latencia deteniendo el desarrollo hasta una próxima lluvia, que los inunda, y es el estímulo para que eclosionen. Aparecen entonces con el charco y si permanece durante cuatro días puede pasar por las diferentes etapas del mosquito”, indicó Marina Stein, doctora en Biología e investigadora adjunta del Conicet en el Área de Entomología del Instituto de Medicina Regional de la Unne.

Además, aseguró que este tipo de mosquitos aparecen en espacios con agua temporarios y no permanentes porque necesitan tierra húmeda que se inunde y luego se seque.