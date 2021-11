A qué se debe la invasión de mosquitos en Corrientes

25 noviembre, 2021 15

Marina Stein, Responsable del área de entomología del Instituto de Medicina Regional de la UNNE, explicó cuáles son las razones de la presencia de estos insectos.

Los mosquitos nuevamente invadieron Corrientes durante estas últimas semanas, por sobre todo en las zonas ribereñas. La investigadora del CONICET y doctora en Biología, Marina Stein, comentó que esta invasión se da debido a las abundantes precipitaciones que se vienen registrando, como así también por ser una época de humedad.

“Las que ahora nos están molestando son las hembras porque intentan picarnos para que por medio de la sangre puedan alimentarse los huevos y después puedan depositarlos”, explicó la Responsable del área de entomología del Instituto de Medicina Regional de la UNNE.

A su vez, recordó que esta invasión de mosquitos ya se registró durante febrero y mayo. “Aparecen todos en el mismo tiempo porque crían en lugares que son muy difíciles de controlar”, aseguró.

“Esto no va a ser permanente, aunque esta es la temporada ideal por ser una época cálida. Cuanto más abundante y frecuente sean las lluvias vamos a seguir teniendo a estas especies de mosquitos”, agregó Stein.

Al mismo tiempo, aseveró que para que los mosquitos no puedan encontrar refugios y por lo tanto disminuyan su probabilidad de supervivencia se debe podar las plantas y mantener corto el pasto. Además, recomendó el uso de ropas claras o blancas ya que los mosquitos son atraídos por los colores oscuros.

En cuanto si la fumigación puede ayudar a la disminución de mosquitos, aseguró que “nosotros no las recomendamos porque están pensada en una especie blanca en particular y en este caso no sabemos si son efectivas las fumigaciones, y podríamos estar generando perjuicios con otras especies que pueden estar presentes y que no son nuestros blancos”, señaló.