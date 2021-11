Requisitos: se abre una nueva inscripción para el programa Mi Pieza

19 noviembre, 2021 11

Ser谩 hasta 28 de noviembre y est谩 apuntada a las mujeres de barrios populares que todav铆a no se hab铆an inscripto para participar del primer sorteo realizado en octubre pasado.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Naci贸n comunica que se abre una nueva inscripci贸n para el Programa Mi Pieza, destinado a mujeres de los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) que necesiten ampliar o refaccionar sus viviendas. En esta oportunidad, la inscripci贸n, que se realiza a trav茅s de la p谩gina www.argentina.gob.ar/mipieza y que se extender谩 hasta el 28 de noviembre, apunta a sumar a aquellas mujeres que no alcanzaron a anotarse hasta el momento, mientras que aquellas que no salieron sorteadas en octubre no necesitar谩n hacer ning煤n tr谩mite para participar del sorteo del 8 de diciembre.

A trav茅s del programa Mi Pieza, en su primera edici贸n que ya fue adjudicada, el Gobierno Nacional invierte 8 mil millones de pesos en una l铆nea de financiamiento dependiente de la Secretar铆a de Integraci贸n Socio Urbana del MDS que le entrega a las ganadoras 100 mil o 240 mil pesos en dos cuotas del 50%, a trav茅s de ANSES. La primera cuota, que comenz贸 a entregarse a principios de mes a unas 12 mujeres, est谩 destinada al inicio de los trabajos mientras que la segunda, la recibir谩n luego de validar el avance de la obra a trav茅s de una aplicaci贸n de celular.

Mi Pieza es compatible con cualquier prestaci贸n social, incluido el programa Potenciar Trabajo, pero quienes no completen el avance de obra quedar谩n inhabilitadas para nuevas l铆neas de asistencia econ贸mica. Vale destacar que aquellas mujeres que salieron sorteadas en octubre no podr谩n volver a anotarse.

驴Qui茅nes se pueden anotar?

Mujeres de m谩s de 18 a帽os, argentina o con residencia permanente, y que sean residentes de un Barrio Popular del RENABAP. Deben contar con Certificado de Vivienda Familiar y no haber sido ganadoras en el sorteo de octubre.

驴Si ya sal铆 sorteada en octubre puedo volver a anotarme?

NO. Solo pueden anotarse las mujeres que nunca se anotaron en el programa.

驴Si ya particip茅 del primer sorteo y no sal铆 sorteada tengo que volver a anotarme?

Si ya te inscribiste y no saliste sorteada en octubre, NO es necesario hacer ning煤n otro tr谩mite para participar del pr贸ximo sorteo.

驴C贸mo funciona Mi Pieza?

Una vez realizado el sorteo, las ganadoras cobrar谩n primero el 50% del dinero y el 50% restante luego de validar el avance de la obra a trav茅s de una aplicaci贸n de celular. Quienes no completen el avance de obra quedar谩n inhabilitadas para nuevas l铆neas de asistencia econ贸mica.

驴Qu茅 obras pueden realizar?

Mejoramiento de techo / pared / piso / aberturas.

Divisi贸n de interiores.

Refacci贸n menor de plomer铆a y/o electricidad.

Ampliaci贸n de vivienda.