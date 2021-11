El relato en primera persona de un intento de femicidio

鈥淓stoy consternada, asustada, shockeada, siento impotencia, dolor, tengo el alma destrozada.聽. Lo 煤nico que recuerdo es la cara de mi hija de 13 a帽os y luego todo se me puso negro, me desmay茅’ Ella dice que intentaba sacarlo de encima m铆o para que me deje de pegar pero 茅l estaba ensa帽ado. Ella vio la puerta abierta y sali贸 corriendo a pedir ayuda, en ese momento entr贸 un perro de la calle y lo empez贸 a morder, mi hija dice que aunque el perro lo mord铆a 茅l no dejaba de pegarme鈥, describi贸 Ver贸nica